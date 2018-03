Seit über 100 Jahren werden im Ladenlokal am Steinenberg 5 Teppiche verkauft. In rund zwei Monaten nimmt diese Tradition ein Ende. «Total-Liquidation» steht in grossen Lettern am Schaufenster, Teppiche werden mit bis zu 80 Prozent Rabatt angepriesen. Alles muss bis Ende April raus. Die Auflösung des Ladens bedeutet gleichzeitig das Ende eines 45-jährigen Familienbetriebs, der in Basel eine Tradition bildete.

Mit 22 ins Teppichgeschäft

In den 1970er-Jahren kamen Bernard Zarnegins Eltern aus Teheran in die Schweiz. Damals noch am Spalenring machten sie sich mit dem Import von Orientteppichen einen Namen. Als das Geschäft aufgebaut war, war für den Vater klar, dass auch der Sohn Verantwortung im Laden übernehmen soll.

«Für mich war das damals sehr schwierig», sagt Bernard Zarnegin. Er war 22 Jahre alt und arbeitete in einem Treuhandbüro. «Teppiche haben mir damals überhaupt nichts gesagt». Doch Zarnegin fügte sich dem Wunsch des Vaters und übernahm schliesslich als erstes die Administration. «Es dauerte ungefähr fünf Jahre, bis ich mich mit dem Teppich-Business identifizieren konnte», sagt der heute 44-Jährige.

Heute sieht das ganz anders aus. Die Leidenschaft für Teppiche ist längst von den Eltern auf den Sohn übergegangen. Zarnegin hat sich in den letzten Jahren bemüht, ein breites Sortiment aufzubauen, das auch jüngere Generationen anspricht. «Das Zielpublikum für Teppiche ist sonst meist über 50 Jahre alt», sagt der Geschäftsführer. Besonders wichtig war ihm deshalb, neben den klassischen auch Modelle anzubieten, die in moderne Einrichtungen passen. So kam es, dass er seit vier Jahren eine eigene Produktion in Kirgistan betreibt: Die kirgisischen Teppiche mit grossen, wenig verschnörkelten Mustern liegen im Trend.

Zarnegin machte sich dies zunutze und vertreibt nun seine eigene Kollektion, die nur wenig an klassische Teppiche erinnert. Genauso wichtig wie die Balance zwischen modern und klassisch ist für den Wahl-Zürcher eine gewisse preisliche Vielfalt: «Wir verkaufen durchaus auch Stücke, die für kleinere Budgets erschwinglich sind».

Sein Faible für Antikes

Am liebsten sind Bernard Zarnegin aber nicht die modernen, sondern die antiken Teppiche. Neben dem regulären Ladenbetrieb handelt er mit Modellen aus dem 16.-19. Jahrhundert, die er via Online-Auktionen vertreibt. Voller Stolz präsentiert er einen guterhaltenen Teppich aus Russland aus dem Jahr 1890, der zurzeit in Basel zwischengelagert wird. Bis zu 3500 Franken ist er wert, 2000 mehr als ein aktuelles Modell derselben Grösse und Machart.

Bernard Zarnegin fühlt sich wohl in seinem Laden, den er sich ganz nach seinem Geschmack aufgebaut hat. Auch die Kunden scheinen von seinem Angebot überzeugt zu sein: Die Schliessung hat keine wirtschaftlichen Gründe, sondern persönliche. Zarnegins Lebensmittelpunkt hat sich schon vor acht Jahren nach Zürich verschoben. Die Arbeitszeit im Basler Laden teilte er sich mit seiner Mutter, die nun in Rente geht. Den Laden Vollzeit von Zürich aus zu betreiben kam für den Sohn nicht infrage.

Zarnegin will sich in Zukunft auf den Verkauf antiker Teppiche konzentrieren und setzt damit alles auf eine Karte. «Lukrativer ist dieses Geschäft zwar nicht als der normale Teppichhandel. Aber es ist meine persönliche Passion.»