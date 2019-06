Jacqueline Bühlmann führt die bz durch die Anlage. Vor einer Maschine, die etwas an eine überdimensionierte Wäschetrommel aussieht, erklärt sie: «In einem ersten Schritt sortiert ein Roboter alle Couverts nach Format und Dringlichkeit. Zudem werden die einzelnen Couverts so gedreht, dass bei allen die Briefmarke oben rechts ist.»

Im Normalfall wird nämlich kein Mensch je das Tinte-auf-Papier-Kreuz zu Gesicht bekommen, doch dazu später mehr. Die digitale Reise beginnt im Briefzentrum Härkingen, wo das Basler Stimmcouvert erstmals digitalisiert wird. In Härkingen landet jedes Couvert, das in einen Basler Briefkasten geworfen wird. Auf einer Fläche von fünf Fussballfeldern werden dort täglich sechs Millionen Briefe verarbeitet.

Die Diskussionen sind geprägt von Fachchinesisch, selbst Laien werfen mit Begriffen wie «Man in the middle»-Angriff oder «universelle Überprüfbarkeit» um sich. Kaum beachtet wird hingegen, dass das briefliche Abstimmen bereits heute hauptsächlich digital funktioniert.

Sobald auf einer der 16 Normalformat-Sortieranlagen Kapazitäten frei sind, ordert der Computer Nachschub an – auch jene Kiste, in der das Abstimmungscouvert zwischengelagert worden ist. Was danach geschieht, geht so schnell, dass es fürs menschliche Auge kaum sichtbar ist: Mit der unfassbar hohen Geschwindigkeit von 30'000 Couverts pro Stunde werden die Adressen eingelesen und als orangefarbener Strichcode aufs Couvert gedruckt. Das geschieht vollautomatisch, die Mitarbeiter sind lediglich dafür zuständig, die Maschine mit immer neuen Couverts zu füttern.

Sollte der Computer eine Adresse nicht lesen können, wird das digitale Bild ins Videocodierungszentrum nach Sion geschickt, wo Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Computermonitoren sitzen und innert acht Sekunden versuchen, noch die unleserlichste Postleitzahl zu entziffern und einzugeben. Der Befehl geht dann zurück an die Sortiermaschine nach Härkingen und der Brief wird entsprechend codiert.

2016 hatte die Post Pläne, diese Dienstleistung nach Vietnam auszulagern – der entsprechende Test war erfolgreich, führte aber zu heftigem Widerstand in Politik und Medien. Und wurde eingestellt.

Sion oder Hanoi: Den Basler Stimmcouverts kann das egal sein. Deren Adresse wurde in Zusammenarbeit mit der Post so optimiert, dass das automatische Einlesen problemlos klappt. So sammeln sie sich am Ende des Sortierungsprozesses in einer der über 100'000 grauen Briefkisten und treten ihren letzten Weg an: ins Basler Rathaus.

Aus Tinte werden binäre Codes

Doch auch in die historischen roten Sandsteinmauern ist die Digitalisierung eingezogen. Seit Februar 2015 werden die Stimmzettel nicht mehr von Menschen, sondern von einer Maschine gezählt. An normalen Abstimmungstagen sind die rund 60 Helferinnen und Helfer nur noch fürs Öffnen der 40'000 bis 50'000 Couverts sowie für eine erste optische Vor-Kontrolle zuständig.

Danach verwischen noch die letzten Tintenspuren, wenn ein Scanner die Stimmzettel einliest und ein Computerprogramm auswertet, ob es ein Ja oder ein Nein ist. Genauer: ob der Schwarzanteil im Ja-Quadrat höher oder tiefer ist als im Nein-Quadrat.