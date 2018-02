Zweifel daran, ob Elezi tatsächlich ungerecht behandelt worden ist, erscheinen berechtigt, denn Kurt Peldas Porträt beginnt mit dem exakt gleichen Zitat von Ardian Elezi, mit dem jener das Interview am Folgetag beschliesst: «Ein frommer Mensch wird ein besserer Mensch. Und ein besserer Mensch wird ein besserer Staatsbürger.»

Elezi inszeniert sich als Missverstandener. Die antisemitische Aussage? Ein Koranzitat. Seine Homophobie? Beziehe sich auf die Tat, nicht auf die Menschen. Widerhall erlangt Elezi damit – zumindest in der Schweizer Öffentlichkeit – nur negativen.

Die Fraktionspräsidentin der CVP im Grossen Rat, Andrea Knellwolf, zeigte sich gegenüber der «Schweiz am Wochenende» geradezu aufgeschreckt, als sie sagte, unsere Gesellschaft werde sich damit abfinden müssen, persönliche Freiheiten für ihre Sicherheit aufzugeben. Die Forderungen der Basler CVP richten sich allerdings nur gegen die persönlichen Freiheiten der Basler Muslime – und nicht gegen jene der Gesamtbevölkerung: Untersuchungen über extremistische Tendenzen in allen 16 Basler Moscheen beträfen sämtliche Muslime.

Andere Forderungen der CVP, etwa die Einreisebeschränkungen für Hassprediger, sind bereits auf Bundesebene realisiert. Die Schweizer Behörden haben die Handhabe, um Ausländer, welche die öffentliche Sicherheit in der Schweiz oder im Ausland gefährden, an der Grenze abzuweisen. So geschehen beim islamistischen Prediger Pierre Vogel.

Elezi vertritt extreme, diskriminierende Positionen. Ähnlich den ebenfalls zum Jahresbeginn bekannt gewordenen Auszügen aus Predigten in der evangelisch-reformierten Gellertkirche. Extremistische Tendenzen gibt es in allen Religionen, sogar in den Landeskirchen. Genauso wie die Predigten in der Gellertkirche sind auch Elezis Aussagen nicht strafrechtlich relevant. Da sich seine Kleinbasler Moschee Peace & Blessing aber schon vor dem Artikel im «Tages-Anzeiger» auf dem behördlichen Radar befand, läuft der Alarm der CVP Basel-Stadt ins Leere.