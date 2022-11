Sensibilisierung Kampagne «Halt Gewalt»: Basler Bevölkerung soll bei häuslicher Gewalt einschreiten Zusammen mit dem Präsidialdepartement hat das Justiz- und Sicherheitsdepartement die Sensibilisierungskampagne rund um das Thema «Häusliche Gewalt» lanciert.

Die Sensibilisierungskampagne soll der Bevölkerung Hemmungen und Ängste nehmen, in Fällen von häuslicher Gewalt aktiv zu werden. Jan-Philipp Strobel/DPA

«Es ist wichtig, dass an diesem Tisch auch ein Mann sitzt.» Regierungspräsident Beat Jans eröffnet die Medienkonferenz am Donnerstagnachmittag mit einem Appell. Opfer häuslicher Gewalt seien nun einmal zu einem grossen Teil Frauen und es sei unumgänglich, dass auch Männer hinhören. Gewalt habe nichts in einer Familie oder einer Beziehung zu suchen und sei nie die Lösung. Das Thema «Häusliche Gewalt» sei «extrem schwierig zu packen».

Von 2022 bis 2024 liegt der Schwerpunkt in der Kriminalitätsbekämpfung in Basel unter anderem auf der häuslichen Gewalt. Die Kampagne «Halt Gewalt» wurde im Rahmen dieser Schwerpunktsetzung lanciert und hat das Ziel, eine sichtbare Bewegung zu starten und eine Haltung in den Quartieren zu etablieren, sich gegen häusliche Gewalt einzusetzen (die bz berichtete). Der Fokus liegt dabei vorerst auf dem Kleinbasel. Quartierbewohnende sollen wissen, wie sie Betroffene unterstützen können und dadurch gleichzeitig Hemmschwellen abbauen, Hilfe zu suchen. Im Endeffekt soll eine gesellschaftliche Haltungsänderung erreicht werden.

Angst vor möglichen Reaktionen

Im Vorfeld der Kampagnenlancierung führten das Justiz- und Sicherheitsdepartement und das Präsidialdepartement Umfragen im Kleinbasel durch. Es wurden Briefe verschickt mit Fragen zum Wissensstand und der Bereitschaft der Bevölkerung, in heiklen Fällen Hilfe zu holen. Auffällig war dabei beispielsweise, dass nur wenige den Sozialdienst der Kantonspolizei oder das Männerbüro in Erwägung zogen. Die Bereitschaft, einzuschreiten, ist gemäss Umfrage der Polizei dann besonders hoch, wenn jemand um Hilfe ruft oder man Schläge hört.

Schwieriger wird es dann, wenn Kinder weinen oder wiederholt Sachen umfallen oder kaputtgehen. Auch bei Schreien an sich ist die Hemmschwelle in der Bevölkerung sehr gross. Die meistgenannte Angst ist jene, dass ein Eingreifen die Situation gar noch verschlimmern könnte. Auch die mögliche Reaktion der Betroffenen schreckt gewisse Menschen ab.

«Häusliche Gewalt ist keine Privatsache»

Der Herausforderung, dass häusliche Gewalt hinter verschlossener Türe stattfindet, ist sich auch Beat Jans bewusst. Er betont aber: «Häusliche Gewalt ist keine Privatsache.» Regierungsrätin Stephanie Eymann wurde nach dem Versand des Umfragebriefes von zahlreichen Rückmeldungen aus der Bevölkerung überrascht. «Die Leute haben Erfahrungen und Fragen.» Gleichzeitig sei die Unsicherheit sehr gross. Entsprechend sei das Ziel des Projekts, das Umfeld zu sensibilisieren und die häusliche Gewalt «im Keim zu bekämpfen».

Das Projekt fokussiert auf vier methodische Elemente: den Dialog und die Bildung eines Netzwerks. Hier wird stark auf die Arbeit der Kleinbasler Quartiervereine gesetzt, weshalb auch Theres Wernli, Co-Leiterin des Stadtteilsekretariats Kleinbasel, am Projekt mitarbeitet. Das Element der Kommunikations- und Informationskampagne startet heute mit Postern und Flyern in der Stadt.

Die Flyer und Poster der Kampagne sind ab sofort in der Stadt sichtbar. Lea Meister

Verschiedene Botschafterinnen und Botschafter im Quartier sollen die wichtigen Informationen unter die Leute bringen und für Fragen und Anliegen ansprechbar sein. Zudem wird auf Sensibilisierung mittels Informationsveranstaltungen gesetzt, um den Austausch anzuregen und das Engagement aller Betroffenen zu verstärken und zu aktivieren.

«Die Dunkelziffer wird kleiner»

Der Flyer zeigt sechs Verhaltenstipps auf und soll mittels relativ einfacher visueller Darstellung möglichst viele Menschen erreichen. Im Laufe der Zeit werden auch Videos und Sprachbotschaften folgen – in verschiedenen Sprachen, da die mündliche Überlieferung von Informationen bei vielen Menschen, die Mühe mit der geschriebenen Muttersprache haben, besser und schneller ankommen, wie Imma Mäder, Projektleiterin von «Halt Gewalt», bestätigt.

«Verdachtsfälle werden wahrgenommen, aber es passiert nichts», beschreibt Jans den Stillstand. Hier will die Sensibilisierungskampagne ansetzen. Die Quartierbevölkerung soll die eigenen Werkzeuge kennen, um einzuschreiten und sich im Fall eigener Betroffenheit Hilfe zu holen. Oft auch, ohne überhaupt Kontakt zur Polizei aufnehmen zu müssen, was beispielsweise über die Opferhilfe möglich ist.

«Die Fälle werden ansteigen, wenn das Projekt erfolgreich verläuft. Dafür wird die Dunkelziffer kleiner», sagt Mäder und verweist schon jetzt auf die Tatsache, dass die Zahl der Fälle von häuslicher Gewalt in der kommenden Kriminalstatistik höher sein könnten als bisher. «Fälle werden aus dem Dunkelfeld ins Hellfeld übertragen», so Eymann.