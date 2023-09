Service Public Kanton Basel-Stadt erhebt neu Gebühren für Geburtsregistrierung In Basel-Stadt werden rund 5000 Kinder pro Jahr geboren. Dies sind über 1000 Kinder mehr also noch vor zehn Jahren. Resultat diese Anstiegs sind lange Wartezeiten für eine Geburtsurkunde. Der Kanton reagiert mit einer Aufstockung des Personals – erhebt aber neu auch Gebühren für die Geburtsregistrierung.

Die Geburtsregistrierung kann in Zukunft kostenpflichtig werden. Symbolbild: Obs/Spital Zollikerberg

Frischgebackene Eltern in Basel müssen derzeit Geduld haben, bis sie die Geburtsurkunde ihres Kindes erhalten. Das hängt damit zusammen, dass Basel-Stadt immer beliebter wird als Geburtsort. 5000 Geburten müssen Jahr für Jahr registriert werden. Das ist laut Kanton ein Drittel mehr als noch vor zehn Jahren.

60 Prozent der Mütter, die in Basel gebären, wohnen nicht im Stadtkanton. Tendenz steigend. 40 Prozent der Gebärenden stammen aus dem Kanton Baselland, 10 Prozent aus anderen Kantonen und 10 Prozent aus dem Ausland. Geburten müssen aber in dem Kanton registriert werden, in dem sie erfolgen. Für Eltern, die nicht in Basel-Stadt wohnen, ist der administrative Aufwand für die Verwaltung aber höher, wie der Kanton mitteilt.

Gebühren und mehr Personal

Der Kanton reagiert nun auf diese Entwicklung mit zwei Massnahmen, wie das zuständige Justiz- und Sicherheitsdepartement JSD mitteilt. Einerseits werden zwei zusätzliche Stellen geschaffen, um die Geburten zu registrieren. Auf der anderen Seite werden rückwirkend ab dem 1. September Gebühren für die Geburtsregistrierung erhoben. Bis jetzt war die Registrierung kostenlos.

Je nach Verwaltungsaufwand variiert die Gebühr neu zwischen 0 bis über 200 Franken. Wenn alle Unterlagen beim Zivilstand vorhanden sind, bleibt die Registrierung kostenlos. Das Zivilstandamt braucht für die Geburtsregistrierung Namen, Zivilstand, Wohnsitz und Herkunft beider Eltern. (anm)