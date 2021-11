Sexualdelikt bei der Heuwaage Nach Social-Media-Hetzjagd: Fotos des mutmasslichen Vergewaltigers stammen nicht aus der Tatnacht Auf Instagram und anderen Portalen kursieren seit kurzem Bilder eines jungen Mannes. Dieser soll laut Beschreibungen das Sexualdelikt in der Nacht auf Freitag begangen haben. Noch bleibt vieles unklar.

In der Nähe der Heuwaage ist es am Freitagmorgen zu einer Vergewaltigung gekommen. Symbolbild: Nicole Nars-Zimmer

Am Montagabend gingen in Zusammenhang mit dem Vergewaltigungsfall vom Freitag in den Sozialen Medien umher. Diese sollen den vermeintlichen Täter zeigen. Die Fotos waren gefolgt von Aufrufen zur Selbstjustiz und wüsten Drohungen. Nun zeigen Recherchen der bz. Die Bilder stammen nicht aus der Tatnacht. Entstanden sind sie am 21. Oktober anlässlich einer Studentenparty im Balz-Club. Weiterhin ist unklar, wer der Täter ist und wo sich Täter und Opfer in der Tatnacht getroffen haben.

Update folgt...