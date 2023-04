Sharing-Angebot Gegen die «Parkplatz-Misere» der E-Trottinetts: SVP-Grossrat verlangt schnellere Lösung von der Regierung Während der Basler Fasnacht galt die Innenstadt als Sperrzone für die Sharing-Anbieter der E-Trottinetts. Nun will der SVP-Grossrat Beat Schaller von der Regierung wissen, ob eine solche Regel permanent eingeführt werden könnte.

SVP-Grossrat Beat Schaller verlangt eine rasche Lösung gegen das «Wildparken» der E-Trottinetts. Bild: Juri Junkov

«Die E-Trottinette stehen oder liegen kreuz und quer auf den Trottoirs und stellen für ältere Mitmenschen, Menschen mit körperlichen Einschränkungen oder mit einer Sehbehinderung eine gefährliche Stolperfalle dar», schrieb Schaller in seinem Vorstoss im vergangenem November.

Darin forderte er von der Regierung innert zwei Jahren eine Lösung, die «Parkplatz-Misere» zu beheben und allenfalls zu klären, ob dafür rechtliche Grundlagen ergänzt werden müssen. Der Vorstoss wurde der Regierung überwiesen. Damit hat die Regierung zwei Jahre Zeit, Bericht zu erstatten.

Jetzt soll es für den SVP-Grossrat aber schneller gehen. Denn während der Fasnacht wurden in sehr kurzer Zeit die E-Trottinetts aus der Innenstadt entfernt. Dabei handelte es sich um eine «staatliche Handlung», wie Schaller nun in einem weiteren Vorstoss schreibt. Die Regierung habe mit diesen kurzfristig durchgeführten Massnahmen gezeigt, dass sie für die Umsetzung einer Regelung für das «Wildparken» der E-Trottinetts sehr viel schneller reagieren könne.

Um ein Verbot gehe es ihm jedoch nicht, betont Schaller: «Die E-Trottis zu verbieten, fände ich falsch. Aber es sollte die Möglichkeit geprüft werden, spezielle Parkflächen für die E-Fahrzeuge festzulegen.»

Illegales Parkieren von E-Fahrzeugen wird gebüsst

Schaller verlangt vom Regierungsrat, dass dieser schnell eine Lösung findet, und erfragt in seinem Vorstoss, ob die nötigen Gesetzesgrundlagen für eine Lösung bestehen und ob die während der Fasnacht ergriffenen Massnahmen in ein «permanentes Regelwerk» umgewandelt werden können.

Die Firmen, welche E-Fahrzeuge anbieten, können durch die Auswertung der App verfolgen, wo Fahrzeuge abgestellt werden. Im vergangenen Sommer erklärte Patrick Wiget, Standortleiter der Firma Tier in Basel gegenüber der bz: «Damit die E-Trottis oder E-Bikes nicht im Parkverbot abgestellt werden, sind sie an diesen Orten nicht abschaltbar. Das bedeutet, dass der Zähler des geliehenen Fahrzeugs weiterläuft und die mietende Person den Minutentarif weiterzahlen muss.»

Nach etwa 15 Minuten stelle der Zähler ab und die auf der App registrierte Person müsse eine Busse von 21 Franken bezahlen. Zudem gäbe es Zonen, wo das Fahren der geliehenen E-Trottinetts grundsätzlich verboten sei, beispielsweise in Pärken, Innenräumen oder in allgemeinen Fahrverbotszonen. «Diese Orte sind bei uns im System registriert, und sobald man sich fahrend in eine dieser Zonen begibt, wird das Tempo des Fahrzeuges automatisch auf zwei Stundenkilometer gedrosselt», so Wiget.