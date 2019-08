Der «Piccadilly Shop» am Steinenbachgässlein schliesst Ende Jahr seine Türen. Das schreibt der Basler Stadtführer «Grabmacherjoggi» auf seinem Twitterprofil: «Seit 1968 eine Basler Institution für Jeans-Gesässe von Format; der Piccadilly-Shop am Steinenbachgässlein. Ende Jahr wird er schliessen. Meine Backen tragen Trauer.»

Neben Normalgrössen ist das Geschäft auf Übergrössen und -längen spezialisiert. Im Piccadilly Shop gibt es Jeans für Körpergrössen von 1,9 bis 2,15 Meter oder T-Shirts bis Grösse 8XL.

Die Geschäftsführerin war am Sonntag telefonisch nicht erreichbar. Auf Twitter liefert «Grabmacherjoggi» die Gründe für das Aus: «Gemäss der Verkäuferin kommen kaum noch Leute in ihre Ecke des Steinenbachgässleins. Das war lange nicht so; aber die Zeiten ändern sich, und so auch das Konsumverhalten.» (ksp)