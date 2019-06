Das Spital Laufen steht vor dem Aus: Nach der gescheiterten Fusion des Kantonsspitals Baselland (KSBL) mit dem Universitätsspital Basel (USB) brütet eine spitalinterne Task-Force derzeit über Szenarien, wie es mit dem finanziell angeschlagenen KSBL weitergehen soll. Am 28. Juni wird der KSBL-Verwaltungsrat der Baselbieter Regierung seinen Vorschlag zur Zukunft des Spitals unterbreiten. Gemäss dieser Empfehlung soll das Spital Laufen geschlossen werden. Dies berichten spitalnahe Quellen, die den Strategieprozess am KSBL kennen. Das Defizit, das am kleinsten der drei KSBL-Standorte erwirtschaftet werde, sei im Verhältnis zu seiner Grösse überproportional hoch, heisst es. Das KSBL publiziert selber keine Zahlen zu den einzelnen Spitalstandorten.

Zelte nicht ganz abbrechen

Völlig überraschend kommt das nicht: Nur in einer der vier Varianten, die laut «Regionaljournal Basel» seit dem Volksnein zur Fusion vom 10. Februar diskutiert werden, spielt Laufen künftig noch eine Rolle. Am wahrscheinlichsten ist jene Variante, wonach in Liestal die Grundversorgung ausgebaut, auf dem Bruderholz das stationäre Angebot massiv reduziert und Laufen als Spital im herkömmlichen Sinn geschlossen wird. Seine Zelte ganz abbrechen würde das KSBL im Hauptort des jüngsten Baselbieter Bezirks indes nicht: Laut Vorschlag des Verwaltungsrats ist eine Notfallstation möglich, die als medizinisches Eingangstor zum KSBL fungieren und leichte Verletzungen wie Schnittwunden behandeln könnte. «Die Laufentaler Bevölkerung soll nicht im Stich gelassen werden», sagt eine spitalnahe Quelle.