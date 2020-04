Sibylle Raoult wird neue Rektorin des Zentrums für Brückenangebote

Seit 2018 ist die 47-jährige Sibylle Raoult Konrektorin vom Zentrum für Brückenangebote (ZBA). Vor dieser Zeit war sie viele Jahre in verschiedenen Funktionen im Bereich der Berufswahl und -integration tätig. In den vergangenen Jahren hat sie sich in verschiedenen Feldern weitergebildet. Sie verfügt über einen CAS Schulleitung und einen MAS Coaching, Mediation und Transkulturelle Kommunikation.

In der Medienmitteilung des Erziehungsdepartements bezeichnet Ulrich Maier, Leiter Mittelschulen und Berufsbildung Sibylle Raoult als eine profilierte Fachspezialistin. Sie kenne die Brückenangebote und Zwischenlösungen für Jugendliche aus ihrem beruflichen Werdegang bestens.

Sibylle Raoult selbst sagt, dass ihr die pädagogische und politische Diskussion rund um den Einstieg in die Berufsbildung ein echtes Anliegen sei. «Als zukünftige Rektorin des ZBA sehe ich meinen neuen Aufgaben gespannt entgegen und freue mich auf die Kooperation mit ausgewiesenen Expertinnen und Experten», sagt Raoult.