Sicherheit 16 Kameras filmen rund um die Uhr: Das sind die Pläne zur Überwachung der Dreirosenanlage Die Basler Polizei installiert 16 Überwachungskameras im Bereich der Dreirosenanlage. Damit soll die Zahl der Gewalt- und Drogendelikte sowie Sachbeschädigungen zurückgehen.

Alle Bereiche ausserhalb dieses Perimeters werden digital geschwärzt, auch wenn sie von einer Kamera erfasst werden. Sie können von der Polizei nicht eingesehen werden. Bild: zvg

Die Gewalt- und Drogendelikte häufen sich. Die Dreirosenanlage im Kleinbasel gilt deshalb als Hotspot in der Stadt. Das sagte Regierungsrätin Stephanie Eymann (LDP) im Interview mit der bz am Tag, an dem das Justiz- und Sicherheitsdepartement (JSD) die Überwachung mittels Kameras ankündigte. Damit wolle man Personen und Eigentum vor strafbaren Handlungen schützen und Hinweise auf die Täterschaft und den Tatvorgang sicherstellen.

Nun, drei Wochen später, ist klar, wie diese Überwachung genau aussieht: Insgesamt 16 Kameras werden in einem festgelegten Bereich des Dreirosenareals installiert werden. Das Überwachungssystem werde ab der Kalenderwoche 32 rund um die Uhr in Betrieb sein, heisst es in einer Mitteilung des JSD vom Freitagmorgen. Das überwachte Gebiet ist klar mit Hinweispiktogrammen gekennzeichnet.

Das kantonale Informations- und Datenschutzgesetz (IDG) erlaubt die Videoüberwachung im öffentlichen Raum «nur zum Schutz von Personen und Sachen vor strafbaren Handlungen beziehungsweise zur Verfolgung solcher strafbarer Handlungen». Im Auftrag der Departementsvorsteherin mache die Kantonspolizei von dieser Möglichkeit Gebrauch.

Videomaterial wird für maximal eine Woche aufbewahrt

Bei der Dreirosenanlage kommt es immer wieder zu Zwischenfällen. Bild: Kenneth Nars

Das entsprechende neue Polizeireglement «Videoüberwachung des Dreirosenareals» liegt vor und ist am Donnerstag in Kraft getreten. Das Reglement wurde vom kantonalen Datenschutzbeauftragten einer Vorabkontrolle unterzogen und von Eymann als Vorsteherin des Justiz- und Sicherheitsdepartements bewilligt. Es bleibt bis zum 31. Oktober 2023 in Kraft. Sollte man merken, dass die Videoüberwachung schon zuvor nicht mehr nötig ist, werde man die Kameras entsprechend demontieren, kündigt das JSD an.

«Die Bilddaten sind für die Öffentlichkeit nicht abrufbar und werden sicher und verschlüsselt übertragen. Die aufgezeichneten Daten werden in den nicht öffentlich zugänglichen Rechnerräumen der Kantonspolizei Basel-Stadt aufbewahrt», schreibt das JSD weiter. Der Zugriff auf die aufgezeichneten Daten sei streng geregelt und auf spezifische Polizeimitarbeitende beschränkt. Die Daten werden für maximal sieben Tage aufbewahrt und anschliessen gelöscht. Das ist derselbe Zeitraum wie bei der Videoüberwachung an der Uferstrasse, die im Sommer 2021 für wenige Monate lief.