Sicherheit Der lange Arm von Teheran reicht bis nach Basel Exil-Iranerinnen und -Iraner fühlen sich in der Schweiz nicht sicher vor Überwachung durch ihr Herkunftsland. Selbst Menschen mit doppelter Staatsbürgerschaft können nur eingeschränkt vor der iranischen Justiz geschützt werden.

Das Mahnmal für die getötete Kurdin Jina Mahsa Amini auf der Mittleren Brücke in Basel erregte viel Anteilnahme. Mahsa Azadi

Die Iranerin Mahsa Azadi* lebt seit vier Jahren in Basel. Mit anderen Landsleuten hatte sie in ihrem neuen Leben bis vor kurzem kaum Kontakt. Zu gross war die Angst vor Bespitzelung. Doch seit Ausbruch der aktuellen Protestbewegung in Iran nimmt Azadi in Basel und anderen Städten an Solidaritätsbekundungen und Petitionen teil und äussert sich in der Öffentlichkeit kritisch über das iranische Regime.

Nicht ohne Folgen: Als Azadi vor zwei Monaten die ersten Mahnwachen für die getötete Kurdin Jina Mahsa Amini in der Basler Innenstadt abhielt, wurde sie von einem iranischen Mann bedroht. Doch Azadi liess sich nicht einschüchtern, sie nimmt weiterhin an Demonstrationen teil. Wie Angaben des Nachrichtendienstes des Bundes (NDB) bestätigen, geht die junge Iranerin damit ein erhöhtes Sicherheitsrisiko für sich und ihre Angehörigen in Iran ein.

Iran hat mehrere Attentate auf Regimegegner im Ausland verübt

Demnach wirbt der Iran Mitglieder in iranischen Diasporagemeinschaften an, um im Ausland lebende Regimegegner zu überwachen. «Angesichts der wachsenden internationalen Spannungen und der Unzufriedenheit der Iraner mit ihrer Regierung wohl mit steigender Tendenz», schreibt der Bundesnachrichtendienst.

Dabei zögerten iranische Dienste in den vergangenen Jahren nicht, scharf vorzugehen. Wie Angaben des Bundesnachrichtendienstes zeigen, stehen die iranischen Nachrichtendienste unter Verdacht, 2015 und 2017 in den Niederlanden zwei Attentate auf Oppositionelle verübt zu haben. Ausserdem hätten 2018 die Behörden in Frankreich und in Dänemark Anschläge auf iranische Oppositionelle verhindert, die sie Iran zuschrieben, so der NDB.

Auch in der Schweiz sei Iran nicht vor Gewalt zurückgeschreckt, schreibt der Bundesnachrichtendienst weiter. So sei 1990 der iranische Oppositionelle Kazem Rajavi von einem iranischen Kommando im Kanton Waadt ermordet worden. Dass dieser Fall viele Jahre zurückliegt, sollte die Exil-Iranerinnen und -Iraner nicht in falscher Sicherheit wiegen, denn:

«Der NDB verfügt über Erkenntnisse, die auf eine Intensivierung der nachrichtendienstlichen Aktivitäten Irans in der Schweiz hindeuten.»

*Zum Schutz der Betroffenen wurden Pseudonyme verwendet. Die echten Namen sind der Redaktion bekannt.