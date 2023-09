Sicherheit Linke Konkurrenz beim Thema Sicherheitspolitik: Auch die SP befasst sich nun mit der Situation im Kleinbasel Es ist Wahlkampf, und die Basler SVP reicht fleissig Vorstösse zu ihrem Hauptthema Kriminalität und Sicherheit ein. Doch die SP will ihr das Feld nicht mehr allein überlassen und klinkt sich mit zwei Vorstössen zu Drogen und Sicherheit im Kleinbasel in die Debatte ein.

SP-Grossrat Mahir Kabakci will das sicherheitspolitische Feld nicht allein der Basler SVP überlassen. Bild: Roland Schmid

Jede Partei hat ihre politischen Steckenpferde. Kriminalität und Sicherheit gehören bei der SP Basel-Stadt bislang nicht typischerweise dazu. Doch in der nächsten Grossratssitzung Mitte Oktober wird neben mehreren sicherheitspolitischen Vorstössen aus den Reihen der Basler SVP auch eine Interpellation des SP-Grossrats Mahir Kabakci zur «Sicherheitssituation im Kleinbasel» auf der Tagesordnung stehen. Der Grund: Kabakci will dieses Feld nicht länger allein der SVP überlassen.

Denn seit sich in den vergangenen Monaten Medienberichte um Drogen- und Gewaltdelikte im Kleinbasel häufen, haben linke Politikerinnen und Politiker die Sicherheitsbedenken der Anwohnenden im Kleinbasel kaum aufs Tapet gebracht. Ausschliesslich die SVP, so könnte der Eindruck entstehen, nimmt diese Sorgen ernst. So hat diese allein zur nächsten Grossratssitzung sieben Vorstösse zur Sicherheitspolitik eingebracht. Die Themen: Beleuchtung und Videoüberwachung, mobile Polizeiposten, Ausschaffung krimineller Ausländer und Grenzschutz.

Sicherheitspolitik betrifft nicht nur das Justiz- und Sicherheitsdepartement

Dem will Mahir Kabakci eine linke Stimme entgegensetzen, welche die Sicherheitsbedenken der Anwohnenden ernst nimmt, ohne einen «Schnellschuss zu produzieren». Ausserdem wehrt sich der Grossrat dagegen, dass die SVP in ihren sicherheitspolitischen Vorstössen ausländische Personen unter Generalverdacht stellt. Kabakci sagt: «Genau deshalb braucht es eine differenzierte Stimme in der Sicherheitspolitik.»

In seiner Interpellation fordert Kabakci daher eine langfristige und departmentübergreifende Analyse der Situation im Kleinbasel, die in Form einer interdepartementalen Arbeitsgruppe auch externe Organisationen wie beispielsweise den Verein für Gassenarbeit Schwarzer Peter oder das diakonische Hilfswerk Elim miteinbezieht, das sich für die Integration von Menschen am Rande der Gesellschaft einsetzt.

«Immer wenn es um Sicherheit geht, kommt zuerst das Justiz- und Sicherheitsdepartement ins Spiel», moniert Kabakci. Dabei müssten auch andere Bereiche wie Bau- und Stadtplanung oder Migration und Soziales stärker einbezogen werden, ist der SP-Grossrat überzeugt: «Nur wenn wir unterschiedliches Fachwissen zusammenbringen, können wir ein nachhaltiges Gesamtkonzept entwickeln.»

Zweiter SP-Vorstoss zur offenen Drogenszene im Kleinbasel

Warum das wichtig ist, verdeutlicht Kabakci an einem Beispiel: So würden in den Diskussionen um die Sicherheitslage im Kleinbasel Drogen- und Gewaltdelikte häufig in einem Atemzug genannt. Dabei stellten sich allein beim Thema Drogen nicht nur sicherheitspolitische Fragen in Bezug auf organisierten Handel, sondern auch gesundheitspolitische im Umgang mit Abhängigen. «Mit Repression kommen wir bei Konsumentinnen und Konsumenten nicht weiter», glaubt Kabakci. Da sei vor allem Prävention angesagt.

SP-Grossrätin Michela Seggiani sieht das ähnlich und hat deshalb bereits zur letzten Grossratssitzung separat von der sicherheitspolitischen Debatte eine schriftliche Anfrage zum Umgang mit der offenen Drogenszene im Kleinbasel beim Regierungsrat eingereicht. Darin will Seggiani vor allem wissen, welche sozialpolitischen Massnahmen die Regierung neben Videoüberwachung und Polizeipräsenz plant.