Sicherheitsmassnahme Nach zwei Entgleisungen innert einer Woche: Auf der 2er-Linie fahren keine «Cornichons» mehr Innerhalb weniger Tage entgleisten auf der 2er-Tramlinie zwischen Bankverein und dem Bahnhof SBB zwei Trams. Die Abklärungen bei den BVB laufen. Unterdessen werden auf der Strecke keine älteren Tramkombinationen mehr eingesetzt.

Beim Bankverein ist am Dienstagabend ein Tram der Linie 2 entgleist. zvg

Auf der Tramlinie 2 werden derzeit keine «Cornichon-Trams», also Tramkombinationen aus den 1980er-Jahren aus zwei oder drei Wagen, mehr eingesetzt. Dies, weil innert kürzester Zeit zwei ältere Tram-Kombinationen auf der Strecke zwischen Bankverein und Bahnhof SBB entgleist sind.

Wie BVB-Sprecher Matthias Steiger auf Anfrage bestätigt, laufen derzeit verschiedenste Abklärungen, um herauszufinden, wo das Problem liegen könnte. Auch das entgleiste Tram vom vergangenen Dienstag werde nochmals genau kontrolliert.

Die «Cornichons» werden auf der Linie 6 eingesetzt

In der Zwischenzeit verkehren die «Cornichons» auf der Strecke der Tramlinie 6. Auf den Linien 15 und 16 ist dieses Modell sowieso vereinzelt unterwegs. Nach der jüngsten Entgleisung wurde ausserdem die Geschwindigkeit auf fünf Stundenkilometer gedrosselt, wer am Mittwochmorgen zur Arbeit fuhr, bemerkte also möglicherweise einen kleinen Geschwindigkeitsunterschied.

Dies wurde aber im Laufe des Mittwochs bereits fast gänzlich rückgängig gemacht. Die Trams fahren wieder mit etwa zehn Stundenkilometern über die Kreuzung am Bankverein. Die Normalgeschwindigkeit beträgt Tempo zwölf, wie Steiger bestätigt.

Abklärungen laufen noch

Die Passagierinnen und Passagiere sollten von der zwischenzeitlichen Umstellung nicht betroffen sein, da genug Trams vorhanden seien, um die Modelle zwischen den verschiedenen Linien auszutauschen.

Wenn die Abklärungen beendet sind, sollten auch auf der 2er-Linie wieder ältere Kombinationen eingesetzt werden können. «Wie lange diese Abklärungen laufen, ist aber schwierig zu sagen», so Steiger.