Sichtbarkeit «Es besteht oft nicht einmal rudimentäres Wissen»: Queere Seniorinnen und Senioren werden übersehen In Basel hat sich ein Verein konstituiert. «Queer Altern Basel» will herausfinden, was sich ältere Schwule, Lesben oder Transsexuelle in Zusammenhang mit Pflege- und Altersheimen wünschen.

Offen leben, ohne dafür diskriminiert zu werden, sei ein Bedürfnis von queeren Seniorinnen und Senioren in Pflege- und Altersheimen. Christian Herbert Hildebrand / (Symbolbild)

Welche Bedürfnisse und Anforderungen haben queere Menschen im Alter? Dieser Frage will ein neu gegründeter Basler Verein nachgehen. Im Mai führt «Queer Altern Basel» eine Veranstaltungsreihe zum Thema «Altern jenseits der Mehrheitsgesellschaft» in der Kaserne durch.

Ältere, queere Menschen – das sind unter anderem homosexuelle und trans Personen – seien besonders gefährdet, zu vereinsamen, schreibt Udo Rauchfleisch vom Basler Verein auf Anfrage. Beispielsweise, weil es etwa wegen ihrer Sexualität oder Geschlechtszugehörigkeit zum Bruch mit Angehörigen gekommen sei und sie häufig kinderlos bleiben. Daher sei die Vernetzung untereinander umso wichtiger.

Ausserdem seien, so Rauchfleisch weiter, Alters- und Pflegeheime sowie die verschiedenen Organisationen im Allgemeinen nicht auf queere Ältere vorbereitet. Resultate von Studien, an denen der Psychotherapeut selbst mitgearbeitet hat, seien «deprimierend» gewesen: Er schreibt:

«Es besteht oft nicht einmal rudimentäres Wissen um die Lebenssituation queerer Menschen in unserer Gesellschaft und um die spezifischen Bedürfnisse dieser Personengruppe im Alter.»

Ein spezifisches Angebot für queere Seniorinnen und Senioren gibt es im Kanton Basel-Stadt bislang noch nicht, wie das Gesundheitsdepartement bestätigt.

Sichtbarkeit verstärken

Um das Altern für queere Menschen angenehmer zu gestalten, strebe man daher die Weiterbildung von Pflegepersonal für queer-spezifische Anliegen an und möchte «die Sichtbarkeit von queeren älteren Menschen und ihren Bedürfnissen in der Gesellschaft verstärken», so Rauchfleisch. Mit dem kantonalen Gleichstellungsgesetz, das demnächst an den Grossen Rat überwiesen wird, ist die Gleichstellung von queeren Menschen nun erstmals auch auf Gesetzesebene verankert.

Das Bedürfnis von queeren Älteren sei es vor allem, offen queer leben zu können, ohne dafür diskriminiert zu werden. Und: Pflegende und Betreuende sollen sich im Klaren darüber sein, dass queere Menschen häufig auf Ablehnung und Diskriminierung gestossen seien und je nachdem noch immer darunter leiden, weiss Rauchfleisch.

Öffentliche Gespräche sollen helfen

Während die Gruppierung in Basel noch in den Kinderschuhen steckt, ist man in Zürich beim Mutterverein Queer Altern bereits weiter: In Zusammenarbeit mit der Stadt Zürich wurde in einem Altersheim ein Bereich vornehmlich für queere Menschen geschaffen.

Ob dies in Basel ebenfalls ein Bedürfnis ist, gilt es nun herauszufinden, so der Basler Verein. Welche Anliegen es in der Region konkret gibt, will der Verein im Mai anhand dreier öffentlicher Gespräche in der Kaserne herausfinden und dann entsprechend handeln.