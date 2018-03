Da haben die SBB einen zwölf Meter langen Bildschirm in Basel montiert und zeigen nur auf einem Drittel etwas an. Nicht wenige Passanten wundern sich über die schwarze Fläche, die am Ende der Passerelle im Bahnhof SBB über den Rolltreppen prangt. Vielleicht ist das der Grund, weshalb die SBB auf einem Schild neben dem Treppenabgang schreiben: «Sie kann im Fall noch mehr.»

Gross angekündigt wurde die neue digitale Anzeige im Basler Bahnhof SBB bereits Anfang Jahr. Damals klaffte ein grosses Loch, wo vorher eine Tafel den Weg zur Stadt und dem französischen Bahnhof wies und einem unaufhörlich Werbung grell blendete.