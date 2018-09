Die sechs städtischen Food-Truck-Standorte sind ab Frühling 2019 in Betrieb. Platziert sind sie auf Allmend in Gebieten mit viel Berufsverkehr und Firmenstandorten: Bei der Ciba, am Allschwilerplatz, an der Hebelschanze, im Erlenmattquartier, beim Novartis-Campus und auf dem Voltaplatz.

Die Food Trucks, die sich dort ansiedeln, sollen nun durch eine Person organisiert und koordiniert werden. Der Kanton schreibt diese Arbeit im aktuellen Kantonsblatt aus. Dabei kann es sich um einen Truck-Betreiber selbst handeln, aber auch um eine Person, die mit den Trucks bislang nichts zu tun hatte.