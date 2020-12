Sie sind «klobig und plump»: Neue Abfallkübel werden in Basel zum Politikum

Sie zieren bereits das Kleinbasler Rheinufer - oder sollte man sagen: verunstalten? Die neuen Pressabfallkübel des Kantons Basel-Stadt werden in den kommenden Jahren sämtliche existierenden zylinderförmigen Abfallkübel ersetzen. Anfang dieses Monats hat das Bau- und Verkehrsdepartement bekannt gegeben, dass 1'000 Stück des Typs in den kommenden fünf Jahren auf dem ganzen Stadtgebiet aufgestellt werden. Kostenpunkt: Sechs Millionen Franken, also 6'000 Franken pro Stück.

Stadtreinigung will 1,5 Millionen jährlich sparen

Die ersten Exemplare wurden inzwischen bereits platziert, nämlich hauptsächlich am Kleinbasler Rheinufer. Andere folgen bei den beiden grossen Bahnhöfen, SBB und Badischer Bahnhof. Der solarstrombetriebene Kübel kann – je nach Modell – das reguläre Fassungsvermögen von 120 und 240 Litern auf 500 beziehungsweise 1'000 Liter Abfall «verdichten», ist mit einem Aschenbecher und Robidogsack-Spendern ausgestattet und übermittelt, als wichtigstes Feature, elektronisch seine Füllstände an die Stadtreinigung. Diese hofft dadurch auf 1,5 Millionen Franken an jährlichen Einsparungen.

Doch nun regt sich Widerstand aus der Politik. SP-Grossrat und Architekt Stephan Wittlin hat vor wenigen Tagen eine Interpellation mit kritischen Fragen zur Neuanschaffung eingereicht. Ihn interessiert unter anderem die ästhetische Komponente. «Das ausgewählte Modell wird unserem Anspruch an die Gestaltung des öffentlichen Raums nicht gerecht», moniert er im Gespräch mit dieser Zeitung. Sie wirkten in der Formgebung «klobig und plump».

Es gäbe eine Alternative

Er will deshalb wissen, wie die gestalterische Qualität und die Einfügung in die Umgebung bei der Anschaffung beurteilt worden sind. Laut Auskunft des Bau- und Verkehrsdepartements wurde beim Auswahlverfahren die ästhetische Komponente zumindest formal korrekt mitberücksichtigt: Die kürzlich von der Politik entmachtete Stadtbildkommission hat ihren Segen dazu gegeben.