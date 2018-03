Vom Lande her, da stammt die Leidenschaft, die Intelligenz

Von Natur aus hat es der Baselbieter Fan immer viel besser gekonnt, die wahre Bedeutung des FCB zu verstehen.

Warum sind Baselbieterinnen und Baselbieter die besseren FCB-Fans? Weil wir wissen, was Leiden bedeutet! Weil wir wissen, wie das ist, nach einer legendär erfolgreichen Vergangenheit in ein tiefes Loch zu fallen und sich daraus aus eigener Kraft zu befreien. Nicht so wie die verwöhnten Stadtneurotiker, die gar nicht mehr wissen, was sie am FCB haben. Die mit dem goldenen Löffel im Mund geboren werden und diesen trotz dritter Zähne immer drin behalten wollen.

So wie Berni Heusler mit Umsicht und Verstand Rot-Blau zur erfolgreichsten Ära der Vereinsgeschichte geführt hat, so wird auch König Toni das Baselbiet in bisher nie da gewesene Sphären führen. Diese Parallelentwicklung schafft unvergleichliche Identität. Wenn der Land-Fan auf dem Barfi den Gewinn des Meistertitels feiert, so feiert er im Geist den positiven Jahresabschluss der Kantonsfinanzen gleich mit. Den FCB-Mitgliederbeitrag und das Jahresabo bezahlt er genauso gerne und fristgerecht wie seine Steuerrechnung. Denn sie und er wissen, dass aus beidem Grosses entsteht.

Dort, wo der Stadt-Fan blosse Ablenkung aus einer übersättigten Alltagsmonotonie findet und in seiner beschränkten Sichtweise in Schiedsrichterbeleidigungen und Taktikgenörgel seine einzige Erfüllung sucht, delektiert sich die Baselbieter Anhängerschaft an Effizienzgewinnen in der Kaderzusammenstellung und dem Wachsen nachhaltiger Strukturen. Genau darum stellt der Land-Fan niemals den eigenen Trainer infrage, weil er täglich aufs Neue erfährt, dass eine Direktion auch ohne den dazugehörenden Regierungsrat bestens funktionieren kann.

Womit wir beim «Brain-Factor» angekommen sind, dem wichtigsten Punkt überhaupt. Richtig, Frei, Huggel und die Degens waren Helden auf dem Fussballplatz und waschechte Baselbieter. Darauf sind wir noch immer stolz. Woher stammten und stammen aber die glänzenden Köpfe an der Vereinsspitze, welche die Fäden gezogen haben? Genau, aus dem Baselbiet und seinem fast unerschöpflichen Brain-Pool. Heusler, ein Leimentaler! Gege Heitz, ein Leimentaler! Marco Streller, der Birstaler! Und so wird es immer weitergehen. Schliesslich wohnt der jetzige FCB-Boss Bernhard Burgener in Zeiningen.