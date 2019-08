Kyle Giersdorf ist zwar noch nicht volljährig, aber seit zwei Wochen mehrfacher Millionär. Er wurde Weltmeister im Computerspiel «Fortnite» vor 20'000 Zuschauern im Tennisstadion von Flushing Meadows in New York, wo jeweils die Finalspiele der US-Open ausgetragen werden. 2,3 Millionen verfolgten das Spiel gemäss Organisator via Livestream. Computergames faszinieren also und sorgen für Milliardenumsätze. Einem Grossteil der Bevölkerung sind sie allerdings komplett fremd.

Daran möchten Fernando Studer und seine Mitstreiter etwas ändern. Sie verstehen sich als Brückenbauer zwischen der Gamer-Community und der restlichen Gesellschaft, wobei sie den Spielebegriff sehr weit fassen. «Auch Brettspiele, Rollenspiele, ja selbst Jassen gehören zur Spielkultur», sagt der 30-Jährige. All diese Spielformen sollen ab September im Gundeli ein Zuhause erhalten. Dann eröffnet nach mehrjähriger Planung die «Manabar», benannt nach einer Art spiritueller Energie, wie sie in Fantasyromanen und -spielen vorkommt.