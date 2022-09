Parkplatzbedarf soll sinken Regierung will zusätzliche Carsharing-Standplätze in Basel schaffen Der Regierungsrat möchte Carsharing in Basel fördern und damit längerfristig den Parkplatzbedarf in der Innenstadt senken. Um dies zu ermöglichen, hat die Regierung die Bedingungen für Carsharing-Standorte verbessert und unter anderem die Gebühren angepasst.

Fahrzeugstände werden günstiger, um die Sichtbarkeit von Sharing-Angeboten zu erhöhen. Nicole Nars-Zimmer

Die Sichtbarkeit von Sharing-Angeboten soll steigen, findet die Basler Regierung. Was bereits im Entwurf der Mobilitätsstrategie «Basel unterwegs – klimafreundlich ans Ziel» kommuniziert worden ist, bestätigt der Regierungsrat am Dienstag erneut: Carsharing soll weiter gefördert werden.

«Wenn mehrere Personen zusammen ein Auto teilen, anstatt jeweils ein eigenes zu besitzen, lassen sich mit einem Sharing-Fahrzeug bis zu zehn Privatfahrzeuge ersetzen», heisst es in der Mitteilung der Regierung. Durch Carsharing sinke so längerfristig der Parkplatzbedarf in der Stadt.

Fahrzeugstände werden günstiger

Die Genossenschaft Mobility hat derzeit zehn Standorte mit 16 Fahrzeugen in Basel. Durch die Verbesserung der Bedingungen für Carsharing-Standorte, wird auch Mobility zusätzliche Standorte einrichten können und somit die Sichtbarkeit des Angebots erhöhen. Neu bezahlt ein Carsharing-Unternehmen pro Fahrzeugstand nicht mehr 200 sondern 100 Franken pro Monat.

Neben Mobility hat auch die Firma Swiss E-Car zwei Standorte auf Privatgrund in Basel, wie Simon Kettner vom Amt für Mobilität auf Anfrage bestätigt. Ausserdem seien unverbindliche Anfragen von weiteren Unternehmen, die nun prüfen, ob die Bedingungen eine Standortübernahme zulassen, eingegangen.

Kontingentierung, um den Wettbewerb nicht zu beeinflussen

«Möchte ein Carsharing-Unternehmen einen Standort einrichten, muss es diesen bei der Allmendverwaltung beantragen. Sofern der gewünschte Standort geeignet ist, darf das Unternehmen ihn ohne weitere Auflagen realisieren», so der Wortlaut der Regierung. In der Regel handelt es sich bei den Standplätzen um bestehende Strassenparkplätze.

Insgesamt hat der Regierungsrat ein Kontingent von 100 Standorten für maximal 200 Fahrzeuge vorgesehen und geht davon aus, dass diese Zahl in den nächsten fünf bis zehn Jahren ausreichen wird, um auf die Bedürfnisse der Carsharing-Unternehmen einzugehen. Um den Wettbewerb zwischen verschiedenen Unternehmen nicht zu beeinflussen, sind pro Firma bis zu 40 Standorte mit maximal 80 Fahrzeugen erlaubt.