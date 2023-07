«Situation ist prekär» So viele Schildkröten wie noch nie: Tierheim an der Birs ist am Anschlag In den letzten Wochen hat die Abgabe von Findelschildkröten stark zugenommen. Das Tierheim an der Birs kann nicht alle aufnehmen.

Das Tierheim hofft, dass sich die Anzahl der ausgesetzten Landschildkröten bald wieder senkt. Bild: zvg/Tierheim an der Birs

Das Tierheim an der Birs stösst an seine Kapazitätsgrenzen für Reptilien. Der Grund: In den letzten Wochen hat die Abgabe von Findelschildkröten stark zugenommen, wie Stiftung TBB Schweiz mit Sitz in Basel meldet, zu dem das Tierheim an der Grenze zu Birsfelden gehört.

Zurzeit befinden sich über 40 Landschildkröten in der Obhut des Tierheims. Das seien so viele wie nie zuvor. Auch bei den Wasserschildkröten sei die Situation «prekär». Aufgrund rechtlicher Vorschriften zur Schildkrötenhaltung und des Wohls der Tiere dürften die bestehenden Gehege nicht überbelegt werden, schreibt die Stiftung. Bis auf Weiteres sei es deshalb nicht möglich, weitere Land- sowie Wasserschildkröten im Tierheim an der Birs aufzunehmen.

Aussetzen ist strafbar

Seit Jahren spitzt sich die Lage bei den Schildkröten zu. Seit 2015 betreibt die Stiftung TBB Schweiz deshalb auch eine externe Auffangstation für europäische Landschildkröten auf dem Asphof in der Baselbieter Gemeinde Rothenfluh. Dieses Projekt sei «dringen nötig» gewesen, da in den Vorjahren immer mehr Findel-Landschildkröten abgegeben worden seien, schreibt das Tierheim auf seiner Website. Bei der Unterbringung sei man an die «(räumlichen) Grenzen» gestossen.

Schildkröten sollen nach Angaben des Tierheims nur gehalten werden, wenn eine artgerechte und dauernde Pflege gewährleistet werden kann. Bild: zvg/Tierheim an der Birs

Schildkröten können bis zu 120 Jahre alt werden und gelten als «nicht leicht in Menschenobhut zu haltende Wildtiere». Die Haltung sei nach Angaben des Tierheims aufwendig und kostspielig. Da die Tiere ein hohes Alter erreichen können, müsse bereits vor der Anschaffung die nachfolgende Pflege geregelt und sichergestellt werden. Wer eine Schildkröte aussetzt, verstösst gegen das Schweizer Tierschutzgesetz und macht sich strafbar.