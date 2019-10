«Es ist eine meiner Aufgaben, dafür zu sorgen, dass sich die Kirche nicht spaltet. Diese Geschichte hat aber das Potenzial dazu.» Es sind deutliche Worte, die der Basler Kirchenratspräsident Lukas Kundert gestern über den Äther liess. Und sie sind Ausdruck der Krise, in welcher die Basler Reformierten derzeit stecken.

Vor rund drei Wochen hat diese Zeitung eine Recherche zur Kleinhüninger Pfarrerin Christine Dietrich publiziert. Die damals frisch gewählte Basler Kirchenrätin hatte während mehrerer Jahre eine wichtige Rolle inne im rechtsextremen Netzwerk «Politically Incorrect». Dietrich publizierte eigene Beiträge auf der Plattform, trat an islamfeindlichen Demonstrationen in Deutschland auf und unterhielt Kontakte zu einschlägig bekannten Hetzern. Als etwa beim Anschlag von Anders Breivik in Norwegen 77 Menschen umkamen, insinuierte Dietrich in einem Chat unter Rechtsextremen, dass jemand eine «giftige Freitagspredigt» gehalten hätte – eine klar islamfeindliche Spitze. Beiträge auf Facebook und Auszüge aus Predigten in Basel vermitteln das Bild, Dietrich habe sich noch immer nicht von ihrer Vergangenheit gelöst.