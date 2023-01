SLO-Food «Bâle-Campagne existe» – bestimmen Sie mit! Soziale und ökologische Probleme gehen in den News um Indiskretionen im Bundeshaus unter. Dabei sind dieses Jahr Wahlen, die Baselland wieder zum Vorzeigekanton werden lassen könnten. Susanne Leutenegger Oberholzer Drucken Teilen

Wahlplakate zieren zurzeit den Kanton Baselland. Bild: Roland Schmid/BLZ

Indiskretionen rund ums Bundeshaus dominieren derzeit die Medien. Als ob wir nicht grössere Probleme hätten. An erster Stelle stehen Klimaneutralität und Energiewende. Anton Gunzinger, Unternehmer und emeritierter ETH-Professor, spricht in den «NZZ Standpunkten» im Gespräch mit NZZ-Chef Eric Gujer Klartext. In den letzten Jahren ist in der Schweiz energiepolitisch Vieles versäumt worden. «Wir haben uns schlechter bewegt als der Durchschnitt der Welt.»

Auch schlechter als unsere Nachbarn Deutschland und Österreich. Es sind nicht genügend Photovoltaikanlagen und Windräder aufgebaut worden. Die fossilen Energieträger haben noch immer viel zu viel Gewicht. Nötig ist auch ein koordiniertes Vorgehen mit den europäischen Nachbarn. Die Schweiz muss zur Erreichung der – im Übrigen wenig ambitionierten – Klimaziele endlich ihre Hausaufgaben machen.

In den letzten Monaten hat sich die soziale Lage vieler Menschen mit tiefen und mittleren Einkommen verschärft. Nicht nur die allgemeine Teuerung und die Krankenkassenprämien belasten die Haushaltbudgets stark. Der Schweiz drohen zunehmend soziale Spannungen aufgrund des Mangels an bezahlbarem Wohnraum. Das befürchtet der zuständige SVP-Bundesrat Guy Parmelin. Die Wohnungsnot wird sich mit dem Fachkräftemangel noch verschärfen. Der politische Handlungsbedarf ist nicht zu übersehen.

Gefordert ist der Bund wie auch die Kantone. Dem Kanton Basel-Landschaft kommt 2023 eine Führungsrolle zu. Das Baselbiet macht am 12. Februar zusammen mit dem Kanton Zürich den Auftakt zum Super-Wahljahr 23. Ein Problem unseres Kantons ist die fehlende Identifikation vieler Bürgerinnen und Bürger in der Agglo. Das schlägt sich in der Wahlbeteiligung nieder.

Ganze 33,9 Prozent waren es bei den kantonalen Wahlen vor vier Jahren. Der Kanton Basel-Landschaft wird in der Restschweiz oft mit Basel verwechselt und in der Romandie kaum zur Kenntnis genommen.« Bâle-Campagne n’existe pas», so der provokative Weckruf im Leitartikel dieser Zeitung zu den Wahlen.

Wie war es früher? Der Kanton Basel-Landschaft war in vielen Belangen führend. Eine Volksbewegung sorgte mit der ersten Baselbieter Verfassung für umfassende demokratische Rechte. Wegweisend ist der Ausstieg aus der Atomenergie in der Baselbieter Kantonsverfassung verankert. Eine breite Frauenallianz erkämpfte sich das erste Gleichstellungsbüro in der Deutschen Schweiz. Baselland setzte als einer der ersten Kantone den Umweltschutzartikel in einer griffigen kantonalen Umweltschutzgesetzgebung um. Und war das U-Abo zur Förderung des öffentlichen Verkehrs nicht auch eine Baselbieter Erfindung?

Der Kanton Basel-Landschaft kann wieder zum Vorzeigekanton in der Schweiz werden mit sozialen Errungenschaften für die Bevölkerung, mit einer ambitionierten Klima-, Umwelt- und Energiepolitik, als innovativer Standort mitten in Europa. Daran muss sich das künftige politische Personal im Parlament und in der Regierung messen lassen. «Bâle-Campagne existe.» Bestimmen Sie mit. Die Wahlzettel liegen bei Ihnen zu Hause bereit.