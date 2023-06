SLO Food Das Fräulein ist tot, es lebe die Frau Die Gender-Debatte dürfe nicht ausgebremst werden, wie zuletzt in der Region Zürich geschehen, schreibt Susanne Leutenegger Oberholzer. Auf dem Weg zur Gleichstellung zwischen Frau und Mann gehöre die Diskussion zur Identität dazu. Susanne Leutenegger Oberholzer* Drucken Teilen

Am Mittwoch, 14. Juni gehen die Frauen auch in Basel wieder auf die Strasse, um für Gleichberechtigung zu kämpfen. Bild: Kenneth Nars

Die Benennung von Problemen bei der Gleichstellung weckt erstaunliche Emotionen. Das zeigen die Bemühungen, in der Sprache mit Stern/ Mittel-I/ Doppelpunkt die realen Geschlechterverhältnisse abzubilden.

In meinen jungen Jahren prägte die Linguistin Luise Pusch den legendären Satz «Das Fräulein ist tot, es lebe die Frau!» und damit erfolgreich die Forderung nach sprachlicher Gleichstellung. Auch damals symbolisierte der Wandel der Sprache auch den Kampf für die Gleichstellung.

Neue Blüten treibt die Gender-Debatte. SVP-Nationalrat Andreas Glarner witterte bei einer Einladung zum Gendertag an der Sekundarschule in Stäfa Ungeheuerliches oder gar eine Verschwörung. Er forderte auf dem Kurznachrichtendienst Twitter die Entlassung der Schulleitung und stellte Namen und Handynummer der zuständigen Schulsozialarbeiterin ins Netz. Ein Shitstorm mit Gewaltandrohungen und persönlichen Beleidigungen waren die absehbare Folge. Der im Lehrplan vorgesehene Gender-Tag wurde aus Sicherheitsgründen abgesagt. Leider.

Gender-Diskussion soll stattfinden

Wer hat Angst vor einem Gendertag an der Schule? Gender ist nach Duden die Bezeichnung für die Geschlechtsidentität des Menschen als soziale Kategorie. In den Sozialwissenschaften untersuchen die Gender Studies das Verhältnis der Geschlechter zueinander, ihre Rollen, die gesellschaftliche Geschlechterordnung und insbesondere deren Entstehung. Diese Diskussion ist gerade in der Schule wichtig.

Zugleich weist die Politikerin Sarah Wagenknecht zu Recht darauf hin, dass die Debatte zur Geschlechteridentität und -politik nicht von den realen Ungleichheiten von Frau und Mann ablenken dürfe. Diese müssten als Hauptproblem im Zentrum jeder Gleichstellungspolitik stehen. Nur eine Benennung und Bezifferung bringt die nötigen Veränderungen.

Die Kämpferin für die Frauenrechte, die Basler alt Nationalrätin Margrith von Felten kritisiert, dass im neuen Gleichstellungsgesetz des Stadtkantons die Gleichstellung von Frau und Mann als Auftrag an die öffentliche Verwaltung nicht mehr ausdrücklich erwähnt werden soll. Das verschleiert die realen Verhältnisse, statt Transparenz zu schaffen. Die Gleichstellung der Mehrheit der Bevölkerung und der Schutz vor Diskriminierung von Minderheiten sind nicht das gleiche.

Am Frauen-Streiktag stehen die Löhne im Fokus

Für den 14. Juni 2023 ist ein Frauen-Streiktag angesagt. Verschiedene Frauenorganisationen und Gewerkschaften machen mit feministischen Streiks auf die bestehenden Benachteiligungen der Mehrheit unserer Gesellschaft aufmerksam.

Es geht konkret um Löhne, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, existenzsichernde Renten im Alter. Aktuell öffnet sich die Schere zwischen den Spitzenlöhnen und den tiefen Gehältern wieder. Tiefe und mittlere Löhne und Renten verlieren mit der Teuerung an Kaufkraft. Im Herbst droht eine Verschärfung bei den Mieten, Krankenkassenprämien und im Öffentlichen Verkehr. Das trifft bei einem Anteil des privaten Konsums von 60 Prozent am Bruttoinlandprodukt auch die Wirtschaftslage der Schweiz.

Von der Gleichstellung profitieren alle. Die Diskussion um die Benachteiligung und Diskriminierung kann nicht früh genug beginnen. Auch an einem Gender-Tag in der Schule.