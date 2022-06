SLO Food Ein historisches Datum Der Frauenstreik vom 14. Juni 1991 war die landesweit grösste Mobilisierung von Frauen und Männern seit dem Generalstreik von 1918. Doch wie steht es Heute um die Gleichstellung? Susanne Leutenegger Oberholzer Drucken Teilen

Am Schweizer Frauenstreik vom 14. Juni 1991 beteiligten sich landesweit Hunderttausende Frauen an Streik- und Protestaktionen, so auch hier in Basel, wo rund 4000 Frauen und vereinzelt auch Männer teilnahmen. Michael Kupferschmidt / Keystone

Der 14. Juni ist ein historisches Datum im Kampf um die Rechte der Frauen. In Sachen Gleichberechtigung ticken die Schweizer Uhren schleppend. 1968 volljährig geworden wurde mir für drei Jahre die politische Mitbestimmung auf Bundesebene verwehrt. Wir Frauen haben das Stimm- und Wahlrecht erst seit 1971.

Ebenso schleppend ging es mit der Lohngleichheit voran. Erst eine Volksinitiative gab etwas Schub. Am 14. Juni 1981 sagten Volk und Stände Ja zum Gegenvorschlag, der in der Bundesverfassung den Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwer­tige Arbeit verankerte. Weiter im Schneckentempo verlief die Durchsetzung. Uhrenarbeiterinnen aus dem Vallée de Joux forderten ihre Rechte mit einem Streik ein. Das führte am 14. Juni 1991 zum Frauenstreik mit der landesweit grössten Mobilisierung von Frauen und Männern seit dem Generalstreik von 1918. Eine zweite Protestwelle folgte am 14. Juni 2019.

41 Jahre nach dem Gleichstellungs­artikel

Gewerkschaften und Frauenverbände verlangten erneut die Durchsetzung des gleichen Lohns, die Anerkennung der unbezahlten Arbeit und eine entschlossene Bekämpfung der Gewalt an Frauen. Wo stehen wir heute am 14. Juni 2022? Die Bilanz ist weiterhin negativ. Vor allem bei der bezahlten und unbezahlten Arbeit. Der geschlechtsspezifische Lohnunterschied beträgt 41 Jahre nach dem Gleichstellungs­artikel durchschnittlich noch immer 19 Prozent und die effektive Lohndiskriminierung gut 8 Prozent. 58,9 Prozent der erwerbstätigen Frauen arbeiten Teilzeit, bei den Männern sind es 17,9 Prozent. Die Frauen leisten in Haus und Familie pro Woche 28,7 Stunden Gratis-Arbeit, 19,1 Stunden sind es bei den Männern.

Der «kleine» Unterschied im Erwerbsleben hat grosse Folgen im Alter. Frauen er­halten einen Drittel weniger Alters-Renten (AHV und BVG zusammen) als Männer. Fast ein Drittel der Frauen ist nur bei der AHV fürs Alter ver­sichert und muss ohne Rente der 2. Säule auskommen. Die PK-Renten der Frauen sind, sofern sie eine solche erhalten, anders als bei der AHV nur etwa halb so hoch wie jene der Männer.

Erhöhung des Rentenalters

Die AHV ist für viele Frauen die wichtigste Einkommensquelle im Alter. Sie ist für die Bekämpfung der Altersarmut zentral. Umso wichtiger ist die Vorlage AHV 21, über die wir im September abstimmen. Unter der Etikette «Gleichstellung» soll das Rentenalter der Frauen von heute 64 auf 65 erhöht werden. Das bedeutet umgerechnet eine Rentensenkung für die Frauen um durchschnittlich 1200 Franken pro Jahr. Am härtesten trifft es Frauen mit harten Jobs und tiefen Löhnen. Mit der AHV-Vorlage wird auch die Mehrwertsteuer erhöht. Kurz gesagt: Wir alle bezahlen mehr, während bei der AHV gekürzt wird!

Für die Finanzierung der AHV gibt es sozialverträgliche Alternativen wie die Initiative der Gewerkschaften: Bei einem hohen Bilanzgewinn der Schweizerischen Nationalbank ist ein Teil davon dem AHV-Fonds gutzuschreiben. Das bringt der AHV mehr Geld als die unhaltbare Erhöhung des Rentenalters. AHV-Alter 65 für Frauen ist angesichts der realen Verhältnisse keine Gleichstellung, sondern eine Zumutung. Die Rechte der Frauen müssen endlich verwirklicht werden. Diese Losung gilt über den 14. Juni hinaus.