slo food Ein Poker um Geld und Macht im Bundeshaus Für die Region Basel werden in der Wintersession des National- und Ständerates wichtige Entscheidungen getroffen. Es geht um Milliarden Schweizer Franken und Einfluss – vielleicht in Form einer Bundesrätin? Susanne Leutenegger Oberholzer Drucken Teilen

Wie sollen die Mehreinnahmen durch die Steuerreform der OECD zwischen Bund und Kantonen aufgeteilt werden? Eine der Themen in der Wintersession 2022. Keystone

Die Wintersession der Schweizer Parlamente steht vor der Türe. Sie verspricht für unsere Region Hochspannung im Poker um Geld und Macht. Am 7. Dezember werden die Bundesratssitze von SVP-Maurer und SP-Sommaruga neu vergeben. Die Nordwestschweiz hat reale Aussicht auf einen Sitz in der Landesregierung. Die SVP schickt, wie zu erwarten war, ein Männer-Duo ins Rennen.

Droht Basel ein Energielobbyist im Bundesrat?

Dank einer klugen Strategie der Parteileitung haben bei der SP die Frauen mit dem Frauen-Doppel einen Sitz praktisch auf sicher. Zwei qualifizierte und exekutiverprobte Ständerätinnen stehen zur Wahl: für den Kanton Jura die ehemalige Regierungsrätin Elisabeth Baume-Schneider und für Basel-Stadt die erfolgreiche ehemalige Finanzdirektorin Eva Herzog. Für den Kanton Jura wäre der Sitz im Bundesrat eine Premiere. Basel-Stadt hat damit nach fast 50 Jahren (nach Hans-Peter Tschudi) erstmals wieder eine reale Chance auf einen Sitz in der Landesregierung. Das ist für die zweitstärkste Wirtschaftsregion der Schweiz zentral.

Zu einem weiteren Poker wird die anschliessende Neuverteilung der Departemente. Folgt man den Unkenrufen, droht der Region Basel, die den Bau des Atomkraftwerks in Kaiseraugst verhindert und eben wegweisende Klimaziele gutgeheissen hat, mit dem Bundesratskandidaten der SVP, Albert Rösti, ein Energielobbyist. Der Bundesrat entscheidet unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Ein Viertel drei Viertel oder doch moité moité?

Um Milliarden geht es bei der Verteilung der Mehreinnahmen durch die Unternehmensbesteuerung grosser global tätiger Konzerne. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) will den Steuerwettbewerb der Staaten eindämmen. 137 Länder haben sich auf eine Mindestbesteuerung von 15 Prozent für international tätige Unternehmen mit Umsätzen über 750 Millionen Euro geeinigt.

Hält ein Land an tieferen Steuern fest, können andere Länder die unterbesteuerten Unternehmen zusätzlich besteuern. Die Schweiz will zurecht keine ihr zustehenden Einnahmen verschenken. Mit einer Ergänzungssteuer sollen die 15 Prozent Mehreinnahmen erreicht werden. Das bedeuten umgerechnet zwischen einer bis zweieinhalb Milliarden Franken mehr. Wie werden diese zwischen Bund und Kantone verteilt?

Ein Poker um Geld, Macht und Einfluss

Der Bundesrat wollte sie ursprünglich ganz den Kantonen überlassen. Davon würden Tiefsteuerkantone mit vielen grossen global tätigen Unternehmen und aktuell tiefen Unternehmenssteuern profitieren. Die Kantone schlugen vor, 75 Prozent der Mehreinnahmen den Kantonen und 25 Prozent dem Bund zukommen zu lassen. Dem folgten Bundes- und Ständerat. Die Mehrheit der Wirtschaftskommission des Nationalrats will eine hälftige Aufteilung der zusätzlichen Einnahmen und zusätzlich eine Deckelung des Kantonsanteils auf 400 Franken pro Einwohnerin.

Das bringt mehr Steuergerechtigkeit und bremst den schädlichen interkantonalen Steuerwettbewerb. Der Nationalrat entscheidet diese Woche. Noch in der Wintersession wird die Vorlage bereinigt. Die Verfassungsänderung soll am 18. Juni 2023 vor Volk und Stände kommen und könnte am 1. Januar 2024 in Kraft treten. Der definitive Entscheid über die Verteilung der zusätzlichen Steuereinnahmen zwischen Bund und Kantonen ist somit derzeit noch völlig offen.

Die Wintersession wird für unsere Region zu einem Poker um Geld, Macht und Einfluss im Bundeshaus.