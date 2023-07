SLO Food Energiewende: Die Bürgerlichen wollen neue AKW – die Grünen verheddern sich im Landschaftsschutz Atomkraftwerke können nicht die Lösung für die zukünftige Stromversorgung sein. Nachhaltige Alternativen müssen her, eigentlich das Fachgebiet der Grünen. Diese scheitern jedoch bisher bei der Energiewende, weil ihnen pragmatische Vorschläge fehlen. Susanne Leutenegger Oberholzer Drucken Teilen

Auch in Gondo im Wallis soll eine Solaranlage entstehen. Ähnlich wie hier an der Staumauer des Muttsees ist die Sonneneinstrahlung dort hoch. Bild: zvg

Vor einem Monat haben 59 Prozent der Abstimmenden demokratisch entschieden, dass die Schweiz bis 2050 klimaneutral werden soll. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir nun rasch und konkret handeln.

Die Schweiz importiert etwa 80 Prozent der verbrauchten Energie (vor allem Rohöl, Erdölprodukte, Gas, Kohle, Uranbrennstäbe). Die restlichen 20 Prozent deckt die inländische Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen.

Im Herbst stehen National- und Ständeratswahlen an. Der Wahlbarometer von Sotomo zeigt: Der Klimawandel zählt für 40 Prozent der Befragten zur grössten politischen Herausforderung der Schweiz. Für viele links, grün und grünliberal Wählende ist er zentral für den Wahlentscheid. Wer gewinnen will, muss realistische Konzepte für den ökologischen Umbau und die Klimaneutralität vorweisen.

Atomkraftwerke sind Atombomben im eigenen Land

Die SVP will den Weg für neue Atomkraftwerke frei machen. Der Freisinn irrlichtert mit Atomkraftwerken der nächsten Generation, die man nirgends kaufen kann.

Der erfolgreiche Kampf gegen das AKW Kaiseraugst hat in unserer Region eine Generation politisiert. Die Katastrophen von Tschernobyl und Fukushima belegten, dass wir recht hatten. Und das AKW Saporischschja erst recht. Das grösste Atomkraftwerk Europas steht in der Ukraine. Die Russen haben es besetzt. Die Ukrainer vermuten, dass die Russen die sechs Reaktoren in die Luft sprengen wollen. Für die Russen planen die Ukrainer einen Angriff auf die Reaktorblöcke. Niemand kann eine Atomkatastrophe ausschliessen.

Die ETH-Professorin Annalisa Manera versucht, uns zu beruhigen. Die Sache sei nicht ganz so schlimm wie befürchtet. Weil man inzwischen alle Reaktorblöcke auf null heruntergefahren habe, würde im Fall der Fälle tausend Mal weniger Radioaktivität freigesetzt. Der Umkehrschluss: Funktionierende Atomkraftwerke sind Atombomben im eigenen Land, und nicht funktionierende Atomkraftwerke liefern im Krisenfall keinen Strom. Beides kann niemand ernsthaft wollen.

Grüne haben bereits die Hälfte ihrer Gewinne verspielt

Umgekehrt macht die für die Schweiz entscheidende Solarenergie massive Fortschritte – auch dank Schweizer Forscherinnen und Forschern. Bald kommen Solarzellen mit einem Wirkungsgrad von 35 bis 40 Prozent auf den Markt. Heute liegt dieser durchschnittlich zwischen 10 und 25 Prozent.

Wir brauchen neu 25 Milliarden Kilowattstunden Winterstrom, wenn wir folgende Aufgaben lösen wollen. Erstens: die bestehenden Atomkraftwerke abstellen. Zweitens: auf den Bau neuer Atomkraftwerke verzichten. Drittens: genügend Strom für Wärmepumpen und Elektroautos zur Verfügung stellen. Das alles kostengünstig und umweltfreundlich.

Vor vier Jahren gewannen die Grünen die Wahlen. Jetzt haben sie bereits die Hälfte ihrer Gewinne verspielt. Der Politchef der «Sonntags-Zeitung» ortete einen der Gründe im Fehlen pragmatischer Vorschläge für die Dekarbonisierung mit einem massiven Ausbau der einheimischen erneuerbaren Energien.

Entscheidend ist, die Theorie in die Praxis umzusetzen

Im Walliser Dorf Gondo wollen Alpiq, die Gemeinde und Renato Jordan in innovative Solarbäume der nächsten Generation investieren. Gegen das Projekt wurde von Umweltorganisationen und den Walliser Grünen das Referendum ergriffen. Wenn Grüne zusammen mit Umweltorganisationen versuchen, dieses stark verbesserte Projekt der alpinen Solar-Offensive abzuwürgen, dann reiten sie die eigene Partei in ein Desaster. Der Klimaschutz konkret wird den Match entscheiden.