Jugend mit Zukunft – Zukunft mit der Jugend Bis das tiefere Stimmrechtsalter in der Schweiz eingeführt wird, werden noch Jahre vergehen – falls es denn je kommt. Doch eine Debatte darüber, ob 16- und 17-Jährige schon an die Urne dürfen, ist in jedem Fall fruchtbar. Susanne Leutenegger Oberholzer

«Klimawandel, Coronapandemie und Krieg in Europa. Was macht das mit der ­Jugend?», fragte die bz am vergangenen Wochenende. Diese Ereignisse prägen die Generation, die zwischen 1996 und 2010 geboren ist. Die mit den Klimaprotesten begonnene Politisierung der Jugend wird sich verstärken. Krieg, Krankheit und Katastrophen könnten zu einer neuen Nachdenk­lichkeit führen. Soziologe Ueli Mäder sieht darin Chancen für Wege in eine bessere Zukunft. Diese Chance gilt es, gesellschaftspolitisch zu nutzen.

So sah es auch der Nationalrat in der Frühjahrssession. Die Mehrheit hat sich mit 99 zu 90 Stimmen erneut für das Stimmrechtsalter 16 auf Bundesebene ausgesprochen, das die grüne Nationalrätin Sibel Arslan initiiert hatte. Die zuständige Kommission muss nun einen konkreten Verfassungstext ausarbeiten. Wenn alle parlamentarischen Hürden genommen sind, werden Volk und Stände darüber entscheiden. Bis zur Umsetzung wird es noch Jahre dauern.

Es gäbe gut 2 Prozent mehr Stimmberechtigte

Fundamentale Verschiebungen in der Politik sind nicht zu erwarten. Das zeigen auch die konkreten Erfahrungen im Kanton Glarus und in Österreich. Zurzeit gibt es etwa 130'000 Schweizerinnen und Schweizer im Alter von 16 und 17 Jahren. Heute gibt es rund 5,5 Millionen Stimmberechtigte. Ihre Zahl würde nur um gut 2 Prozent zunehmen.

Jugendliche nehmen generell weniger am politischen Leben teil als die älteren Semester. Je früher und je intensiver die Jugendlichen mit Politik in Kontakt kommen, desto stärker wird ihr Interesse geweckt. Wenn man eine verstärkte Beteiligung von Jugendlichen an der Politik möchte, ist man für die Senkung des Stimmrechtsalters. Ein paar Fragen und Antworten:

- Sind die Jungen schlechter informiert als die Älteren? Kaum alle Erwach­senen wissen über die Vorlagen immer top Bescheid. Das tiefere Stimmrechtsalter bietet einen Anreiz, vermehrt in die politische Bildung (aller!) zu investieren.

- Wie steht es mit dem ­Widerspruch zwischen dem Volljährigkeitsalter 18 und dem Stimmrechtsalter 16? Die Initiative verlangt das aktive «Stimm- und Wahlrecht für 16-Jährige als ersten Schritt ins aktive politische Leben». Auch im Zivilrecht kann man nach Art des Geschäfts differenzieren. Minderjährige können selbstständig kleinere Geschäfte des täglichen Lebens abschliessen und auch Verträge unterzeichnen, deren Kosten sie mit dem eigenen Geld finanzieren. Auch «höchst­persönliche Rechte» wie etwa eine Impfung stehen Minderjährigen zu.

- Warum stärkt das tiefere Stimmrechtsalter die Inte­gration in die politische Gemeinschaft? Wenn man jemandem sagt, «du hast das Stimmrecht», heisst das auch «du gehörst dazu».

- Wie steht es mit den langfristigen Folgen vieler Entscheide? Altersvorsorge, Klimaschutz, Sicherheitspolitik – haben direkte Folgen für die junge Generation. Darum soll sie mitentscheiden können. Das stärkt auch den Genera­tionenvertrag. Eine Revolution wird mit dem Stimmrechtsalter 16 nicht eintreten. Es eröffnet aber Chancen – für die Jungen und für die ganze Gesellschaft.