So funktioniert das schwächste politische Instrument: die Petition

In diesem Jahr wurden dem Grossen Rat zwei Petitionen zur Elsässerstrasse übergeben. Der Quartierverein betont in seinem Schreiben, «ein wesentlich höherer Neubau zerstört das Erscheinungsbild». 339 Personen unterstützten die Petition, die im Januar eingereicht wurde. Die zweite wurde vom Petitionskomitee Elsässerstrasse 128–132 entworfen: 2149 Unterstützer sprachen sich für die Forderungen aus.

Die Mehrfamilienhäuser an der Elsässerstrasse sollten seit über einem Jahr abgerissen sein. An ihrer Stelle will die Eigentümerin, die Areion Management AG, neuen Wohnraum schaffen. Seit Juni 2018 wurden die Liegenschaften mit den Hausnummern 128, 130 und 132 aber drei Mal besetzt. Die vierte Besetzung läuft derzeit. Der Neutrale Quartierverein St. Johann, Nachbarn und Aktivisten kämpfen für den Erhalt der Gebäude, die in ihren Augen längst unter Denkmalschutz stehen sollten.

«Sie drückt immer auf eine bereits vorhandene Wunde»

Doch was macht eigentlich eine erfolgreiche Petition aus? Welche Kriterien muss sie erfüllen? Der langjährige Basta-Grossrat Urs Müller-Walz sagt: «Eine Petition ist am erfolgreichsten, wenn sie ein Thema anspricht, das bereits in Bewegung ist.» Er erinnert sich an ein besonders emotionales Anliegen: 2015 wurde bekannt, dass die Rosskastanie «Roswitha» am Wiesenplatz gefällt werden soll. Sie sollte von einem Brunnen auf dem neuen Quartierplatz ersetzt werden. Die Anwohner protestierten – mit Erfolg: Das Bau- und Verkehrsdepartement setzte sich mit den Petenten, Quartiervertretern und dem Stadtteilsekretariat Kleinbasel zusammen. Das Projekt wurde schliesslich angepasst, die über 60-jährige «Roswitha» war gerettet.