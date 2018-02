Es ist eine der skurrilen Geschichten der Basler Fasnacht 2018: die gestohlene Eisbär-Larve der Seibi-Clique Basel 1933. Am Montagabend wurde sie dem Tambourmajor entwendet, um keinen Tag später wieder aufzutauchen. Dazwischen wurde über die Sozialen Medien Jagd gemacht auf den Eisbären. Er wurde zur wohl berühmtesten Larve der diesjährigen Fasnacht.

Pinke Sau statt weisser Eisbär

Die bz erreicht den Obmann der Seibi Clique an der Fasnacht. Lukas Minder ist froh, dass die Larve wieder aufgetaucht ist. Denn so ist die Clique für den Cortège vom Mittwoch wieder komplett kostümiert. Der Tambourmajor als Eisbär, die Clique als Pinguine.

Der bestohlene Tambourmajor Thomas Giudici ruft ebenfalls von uf dr Gass zurück. Am Montagabend habe er nach dem Diebstahl zu Hause ein neues Kostüm holen müssen. Er sei als pinke Sau verkleidet wieder zur Clique gestossen.

Geschichte eines Diebstahls

Doch wie wurde die Eisbär-Larve gestohlen? Die Erzählung von Obmann Minder und Tambourmajor Giudici geht so: Die Seibi-Clique ist nach dem Fasnachtsauftakt ins Restaurant Centro an der Streitgasse Abendessen gegangen. Doch der Tambourmajor sei mit Larve gut 2,5 Meter hoch. Zu gross, um damit ins Restaurant im Obergeschoss zu stapfen. Also habe Giudici sich der Larve am Eingang entledigt.

Um 18.15 Uhr sei man ins "Centro" gegangen und um etwa 19.45 Uhr wieder auf die Streitgasse getreten. Da sei der Eisbär weg gewesen. Laut Obmann Minder sei der Clique noch nie wesentliches Equipment gestohlen worden. Vielleicht mal eine der normalen Larven.

Den Eisbären mitzunehmen, sei gar nicht einfach, erzählt Giudici. Er selbst habe sich ein Taxi – einen Combi – kommen lassen, um zur Clique fahren zu können. Nicht nur, dass die Larve schwer sei. Sie sei auch unhandlich. Die Larve besteht nämlich aus einem Oberteil mit Kopf und Rumpf sowie einem Unterteil mit Bauch. Beide sind gestohlen worden. Mehrere Tage hat Giudici an ihr gebastelt, also viel Zeit investiert.

Alleine kommt man laut Giudici nicht in die Larve. Dem Tambourmajor helfen jeweils zwei Personen. Die Seibi-Clique glaubt deshalb, dass es mindestens zwei Diebe sein müssen. "Ein solches Ding abzuschleppen, dazu genügt eine Person nicht", so Giudici.

Die Jagd beginnt

Als der Verlust bemerkt wurde, startete die Clique gleich eine Jagd über Soziale Medien. Auch habe man die Polizei informiert, damit diese Meldung an die Patrouillen machen kann. Die Suche ging viral, Tausende Baslerinnen und Basler beteiligten sich daran, posteten die Vermisstmeldung, gaben Tipps oder kommentierten die Posts. So schrieb eine Fasnächtlerin über den Diebstahl: "Unglaublich! Dafür gibts keine Worte."