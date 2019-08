Der Henker war eine fast mystische Figur am Rande der Basler Gesellschaft. Das Töten war längst nicht sein einziger Job.

Im Historischen Museum Basel steht eine schmucke bemalte Truhe. Darin befinden sich die Werkzeuge für Folter und Tod. Rund anderthalb Meter ist sie hoch, darum herum liegen Galgenstricke, ein Brenneisen und eine grobe Schere. In der Kiste aber lehnt lässig das Basler Richtschwert, mit dem der Henker den bedauernswerten Dieben, Unzüchtigen und Mördern den Kopf abschlug. Es ist eine mächtige Waffe, geziert von Reichsadler und Habsburger-Löwe. Als Reichsvögte hatten die Habsburger zumindest bis 1386 die hohe Gerichtsbarkeit in Basel. Später dürfte ein anderes Schwert zur Anwendung gekommen sein.

Zumindest auf dem Papier lässt es sich als Henker gut leben. Er verdient in einer Woche ohne Hinrichtung doppelt so viel wie der Schulmeister, sonst schnell mehr. Der Basler Scharfrichter oder auch Nachrichter wohnt in einem ihm zur Verfügung gestellten Haus am Kohlenberg; selbst Lebensmittel und Kleidung stellt ihm der Stadtrat zur Verfügung. Doch der Preis dafür ist hoch.

«Der Beruf des Henkers ist unehrlich, das heisst, er muss am Rande der Gesellschaft leben», sagt Historiker Dominik Sieber von der Stadtgeschichte Basel. Wortwörtlich: Am Kohlenberg hausen lange jene, denen die Basler Bürger nicht über den Weg trauen. Spielmänner, Prostituierte, Dolenreiniger – und eben der Henker. Er ist so verfemt, dass er auf die Erlaubnis aller anderen Gäste angewiesen ist, will er eine Gaststube betreten.

Dort muss er sich auf einen speziellen dreibeinigen Hocker setzen und aus einem eigens für ihn bereitstehenden gedeckelten Krug trinken. In der Kirche hat er gesondert zu sitzen, das Abendmahl nimmt er als Letzter in Empfang. Bis ins 19. Jahrhundert gilt es als Malefiz, den Sohn oder die Tochter eines Henkers zu heiraten. Da erstaunt es nicht, dass die Familie oft unter sich blieb und sich so ganze Dynastien von Urteilsvollstreckern herausbilden.

Eine solche ist die Familie Mengis. In der halben Schweiz sind sie als Scharfrichter dokumentiert, in der Region seit 1582. Peter Mengis ist es, der die letzte Hinrichtung auf Basler Boden ausführt und die Missetäter am Galgen aufknüpft. Wobei: Es ist falsch, den Henker nur auf seinen Namen zu reduzieren.