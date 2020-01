So weit liegt das Pistenglück gar nicht: Das sind die nächsten Skigebiete von Basel aus

Entsprechend verweisen die Touristiker von Basel Tourismus auf Nachfrage rasch auf das sehr Naheliegende: die Skiregion Engelberg und den Feldberg im deutschen Schwarzwald. Bei Baslern ebenfalls beliebt sind Skigebiete in den Vogesen, deren Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln allerdings diese Saison wegen des anhaltenden Streiks in Frankreich praktisch gleich null ist. Wobei man für jene Gebiete auch im normalen Bahnbetrieb aufs Auto angewiesen ist.

Wer in Basel aufwächst, hat zugegebenermassen nicht unbedingt den Wintersport im Blut. Zu stark wütet schon der Fasnachtsvirus in den Adern. In vielen traditionsbewussten Familien gilt daher immer noch der Leitspruch: Gebrochene Trommelschlegel kann man ersetzen, gebrochene Beine nicht. Kommt hinzu, dass die Stadt am Rheinknie von allen grösseren Schweizer Städten am weitesten von den Top-Skidestinationen der Nation entfernt liegt.

Zum Resultat: Zwar liegt das Skigebiet Feldberg in Deutschland preislich knapp vorne. Allerdings schlägt Engelberg punkto Grösse und Erreichbarkeit der Pisten im Vergleich alle. Zudem ist das Titlis-Gebiet dank Gletscher in den obersten Lagen schneesicher.

Kleine Gebiete lohnen sich, aber auch grössere liegen noch drin

Wer also nicht nur mehrere Tage oder Wochen in ein Skigebiet reisen will, kommt nicht zu kurz. Denn Alternativen gibt es einige: Zum einen sind die kleineren Schweizer Gebiete im Pizol und Glarus, die Klewenalp in der Zentralschweiz oder Kandersteg im Berner Oberland alle in wenig mehr als zwei Stunden per öffentlichem Verkehrsmittel erreichbar. Zum anderen kostet der Ausflug in grössere Resorts wie Adelboden oder Grindelwald nur unwesentlich mehr, wobei die Fahrzeit pro Weg bereits zweieinhalb Stunden überschreitet. Insbesondere das Jungfraugebiet profitiert zurzeit von der direkten Anbindung von Basel SBB nach Interlaken Ost. Mit einmal Umsteigen geht es direkt ins Jungfraugebiet, freilich mit einer Menge anderer Touristen im Geleit. Zurzeit baut die Region das Angebot weiter aus: Im Dezember 2020 soll mit der Express-Gondel zur Station Eigergletscher das Kernstück der neuen V-Bahn eröffnet werden. Kaum lohnen dürfte sich hingegen der schnelle Ausflug ins Bündnerland: Mit Klosters liegt dessen nächste Destination knapp drei Stunden Zugfahrt von Basel entfernt. Gleiches gilt für Flims. Alles andere liegt noch weiter weg und wird erst mit Übernachtung interessant. Aber auch deutlich teurer.

Wintersport ist in Basel auch politisch relevant, wie die Debatte um die Finanzierung der Skilager an Basler Schulen zeigte. Zumal der Kanton mit diesen Lagern ein hohes Mass an Wintersportförderung betreibt. «Gerade im Stadtkanton Basel gibt es viele Familien, die nicht von Beginn an einen Bezug zum Wintersport haben», sagt Erziehungsdirektor Conradin Cramer (LDP): «Ich finde es deshalb ganz wichtig, dass man als Kind in der Schulzeit ein paar Mal ein Klassen- und Wintersportlager besucht hat.» Die Basler Kinder erhalten damit einen Einblick in die Schweizer Bergwelt, «der für viele nicht selbstverständlich ist». Ausserdem mache man im Klassenverbund Erlebnisse, an die man sich auch Jahre später noch gerne zurückerinnert: «Das war bei mir schon so, das wird heute nicht anders sein.»

Wer sich letztlich also keine ganzen Skiferien leisten kann oder will, kann zumindest einen «Day-Trip» zum Pistenglück in Erwägung ziehen. Es sei denn, man ist einer dieser hypervorsichtigen Basler Fasnächtler. Dann bricht man sich sein Bein eben auf der steilen Treppe in den Cliquenkeller.