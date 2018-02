Die Pferde. Sie sind das wohl kontroverseste Thema vor der Fasnacht 2018. Tierschützer forderten ein Verbot der Chaise, also der von Pferden gezogenen Kutschen, die ihren traditionellen Platz an der Fasnacht haben. Die bz Basel berichtete. Jetzt reagiert das Fasnachts-Comité und verweist auf zwei Erholungszonen für die Tiere, die während des Cortège sind.

Ganz vom Cortège verbannt werden die Tiere aber nicht. Bruno Kern vom Fasnachts-Comité erinnerte daran, dass die Pferde nicht zu berühren seien, gebührender Abstand ist Pflicht und gesetzlich verordnet. Weiter ging das Comité an der Medienkonferenz vom Freitagmorgen allerdings nicht auf das Thema ein.

Denn eigentlich ging es um den "Rädäbäng", der wieder erhältlich ist. Basierend auf dem jährlichen Führer durch die Basler Fasnacht informierte das Fasnachts-Comité am Freitag über die Sujets, die Teilnehmer und die Spezialitäten der Ausgabe 2018.

Viel Weltpolitik und Millionen fürs Elsass

Spitzenreiter der Sujetliste ist erneut das Weltgeschehen. Eher düster geht es da zu, mit dem "Zirkus fertig lustig", etwa, oder dem Slogan "Oobeland first". Trump, Raketenwarnungen, Auseinandersetzungen mit Nordkorea: Das beschäftigte vor allem die grossen Stammvereine.

Christoph Bürgin, Obmann des Fasnachts-Comités, stellte aber auch heitere Stücke vor, nachdem er kommentierte: "Kein Wunder, bei der aktuellen Weltlage". Und zum heiteren, bissigen Teil gehört auch die Kulinarik. Also spezifisch: Insekten als Grundnahrungsmittel, wie sie vergangenes Jahr beim Grossverteiler Coop in Form von Burgern eingeführt wurden.

Dann kommt auch das legale CBD-Hand zum Zug, die Digitalisierung ebenso, und viel, sehr viel Lokales. Die Million fürs Elsass im Rahmen der Tramverlängerung der Linie 3 etwa. Die Regierung überhaupt. Die Fasnacht als Unesco-Weltkulturerbe. Und der FC Basel, der sich offenbar wieder steigender Beliebtheit als Sujet erfreut, wie Bürgin sagte. "Der Friedhofclub Basel - vom Absits ins Jensits", umschreibt etwa eine Gruppe ihr Sujet.

Morgestraich-Kontrolleure unterwegs

Ein paar Neuerungen gibt es auch wieder: So wird die Ladärne-Ausstellung auf dem Münsterplatz um den Innenhof des Museums der Kulturen erweitert, wo dann auch die Wanderausstellung über die Fasnacht statfindet. Zudem werden am Morgestraich die Equipen wieder eingeführt, die von 2002 bis 2009 mit schwarzem Plastik die Schaufenster abklebten, bei denen um 4 Uhr morgens das Licht nicht gelöscht worden war. "Nicht, dass es wieder so schlimm wäre wie vor 16 Jahren", sagte Bürgin. "Es ist mehr ein liebevoller Hinweis daran, dass sich alle daran halten mögen."

Das Guggenkonzert mit dem Sternmarsch der IG Guggen und der Guggen FG findet derweil wie gewohnt am Dienstag statt. Und auch die Schnitzelbängg sind meist wie gewohnt unterwegs, mit der Ausnahme allerdings, dass der Zyschdigsbryys neu in der Kunsthalle verliehen wird und nicht im Atlantis. Von letzterem Lokal übrigens wird das Schweizer Fernsehen SRF einen Live-Stream der Schnitzelbank-Abende anbieten.

Und dann ist da noch das Kleinbasel. Die Schnitzelbängg und das Fasnachts-Comité beklagten gleichermassen, dass die Präsenz der Fasnächtler dort massgeblich abgenommen hat. Und riefen dazu auf, auch jenseits der Mittleren Brücke Präsenz zu markieren und zu verkehren. "Die Fasnacht soll ja nicht nur zwischen Mittlerer Brücke und Barfüsserplatz stattfinden", erwähnte Bürgin. Verpflichtet dazu sei ja niemand. Aber eine lebendige Fasnacht dürfe auch dort ihren Platz einnehmen.

Mehr Fasnacht fürs Unternehmen Mitte

Was die umstrittene Grünpfahlgasse im Grossbasel angeht, so wurden bereits mehrere Massnahmen getroffen. Vergangenes Jahr erhielt die kurze Gasse zwischen Rümelinsplatz und Hauptpost den Übernamen "Gläbbergässli"; es kam zu Konflikten zwischen Partybesuchern und Fasnächtlern, die Polizei musste einschreiten.

Mittlerweile hätten Gespräche mit allen betroffenen Stellen stattgefunden, sagte Bürgin auf Nachfrage. Insbesondere das Unternehmen Mitte, dessen Unterhaltungsprogramm die Partygäste angezogen hat, soll zu einer fasnächtlicheren Beiz werden. Dafür sorgen neue Dekorationen, insbesondere im vorderen Teil des Hauses. Gruppen und Schnitzelbängg seien gleichermassen eingeladen. Und nicht zuletzt zur Toleranz aufgefordert: Denn neben der neu eingerichteten Polizeipräsenz in der Grünpfahlgasse seien alle dazu angehalten, Eskalationen zu vermeiden.