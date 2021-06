Social Media Hunderte Fans wollten Youtuber in Basel treffen - Ansammlung führte zu Polizeieinsatz Junge lieben Social Media und Youtube. Entsprechend sind sie auch Fan von diversen Bloggern. Wenn sie dann auf ihr Idol treffen, gibt es für viele kein Halten mehr. So auch am Donnerstag in Basel-Stadt.

«Pumping Mnky» ist Youtuber aus Deutschland. Derzeit ist er allerdings gerade in der Schweiz, beziehungsweise in Zürich. Am Donnerstagabend wollte der Youtuber einen Abstecher nach Basel machen. In seiner Instagram-Story erläutert er seinen Follower den Tagesablauf: Um 18 Uhr will er mit seinem Team ein Video in der Stadt drehen.

Der Youtuber filmte die Menschenmenge. Screenshot: Instagram pumpingmnky

Viele seiner Basler Fans machten sich deshalb auf, um in der Stadt ihr Idol zu treffen. In seiner Story erklärt der Social Media-Star, dass er gerne mit allen Bilder macht. Sobald der Videodreh aber beginne, soll auf den Abstand geachtet werden.

Fans folgen Youtuber in Laden

Wirklich funktioniert hat das dann aber nicht. Wie Videos auf Instagram zeigen, waren hunderte Fans vor Ort. Dabei handelte es sich vor allem um Kinder und Jugendliche. Selbst «Pumping Mnky» wurde dies zu viel. Er flüchtete vor den Massen in einen Coop. Doch die Anwesenden folgten ihm ohne zu zögern in den Laden.

In einer weiteren Instagram Story schildert der Youtuber seine Eindrücke. Er sitze nun in einer Ecke und verstecke sich. «Ich habe gedacht, vielleicht werden es auch so 100 bis 150 Menschen wie in Zürich sein.» Dass so viele Fans auftauchen würden, damit habe er nicht gerechnet. «Ihr habt einfach alles auseinander genommen. Es gibt nicht einmal die Möglichkeit, ein Video zu drehen.»

Polizei war vor Ort

Bei dem Auflauf war auch die Polizei vor Ort. Toprak Yerguz, Mediensprecher der Basler Kantonspolizei, bestätigte den Einsatz gegenüber Telebasel. Es habe eine Meldung zu einem hohen Personenaufkommen in der Umgebung des Claraplatzes gegeben. Auch der Coop meldete sich bei der Polizei, da die Mitarbeitenden von den Menschenmengen überrascht wurden.

Der Einsatz der Polizei wurde allerdings nicht nur wegen der Pandemie und den damit verbundenen Abstands- und Maskenregeln ausgelöst. Beim Claraplatz und Claragraben sei es wegen dem Auflauf zu Verkehrsbehinderungen gekommen, sagte Yerguz zu Telebasel. Die Polizei habe für Ordnung gesorgt und geschaut, dass der Verkehr wieder läuft. Nachdem sich der Social Media-Star wieder zurückgezogen hatte, löste sich auch die Menschenmenge bald wieder auf.