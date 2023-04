Solidarität «Ich hörte seine Schreie bis in meine Wohnung»: Hinterbliebene, Anwohner und Arbeitskollegen gedenken dem Mordopfer Über 300 Personen nahmen am Samstagabend am Schweigemarsch für den getöteten Taxifahrer Alican S. teil. Die Trauernden trugen T-Shirts mit dem Foto des Verstorbenen und rote Rosen in den Händen. Sp-Nationalrat Mustafa Atici verurteilt die Gewalttat aufs Schärfste.

Sie liefen seine letzte Fahrstrecke ab: Teilnehmende des Trauermarsches Juri Junkov

In diesem Halbkreis habe Alican S. gelegen, sagt die Anwohnerin und kämpft mit den Tränen. Die junge Frau steht unweit von der Tür zu ihrer Wohnung an der Peter-Merian Strasse, als der 300-köpfige Trauerzug in Gedenken an den getöteten Taxifahrer am Samstagabend einbiegt.

Sie blickt sichtlich gerührt auf das Rosen- und Kerzenmeer vor dem Laternenpfahl, an dem der Taxifahrer zusammengebrochen sei: «Ich hörte seine Hilfeschreie bis in meine Wohnung.» Ihre Reanimationsversuche seien vergeblich gewesen, bedauert sie. Oft frage sie sich, wie die übrigen Helfer seither mit den Erinnerungen an die Gewalttat umgingen.

Die Hoffnung, das Geschehene gemeinsam zu verarbeiten, teilen auch die Trauernden. Kurz vor halb sechs treffen Verwandte, Freunde und Arbeitskollegen von Alican S. am Aeschenplatz vor dem Taxistandplatz ein.

300 Personen folgen dem Aufruf der Witwe Céline S.

Die Mehrheit kannte den 49-Jährigen. «Ich verbrachte acht bis zehn Stunden am Tag mit ihm», meint sein ehemaliger Arbeitskollege Özkan Suna, den es freue, dass so viele dem spontanen Aufruf von Witwe Céline S, gefolgt sind.

Es sei besonders schlimm, dass es noch so viele offene Fragen gebe, meint eine ältere Baslerin, die mit einer Rose auf den Beginn des Marsches wartet. Mittlerweile kommt der Zug in Bewegung – abgelaufen wird die letzte Fahrstrecke des Opfers.

Gespräche verstummen, jemand drückt einen Anruf auf dem Mobiltelefon weg. Zu hören sind nur einzelne Kinderstimmen. Jemand schluchzt. Ganz vorne läuft die Trauerfamilie und hält ein Banner. «Gerechtigkeit für Alican», steht darauf. Und: «Für immer in unseren Herzen», auf den Ballonen, die wenig später in den Himmel steigen.

Trauernde tragen weisse Shirts mit dem Gesicht des Verstorbenen

Die Nachricht vom Tod seines Kollegen habe den 44-er Fahrer Livan Di Grazio so geschockt, dass er am darauffolgenden Tag nicht mehr habe arbeiten können. Seine Kinder gingen gemeinsam mit den beiden Söhnen des Verstorbenen zur Schule. Di Grazio sei Alican S. jeden Morgen vor der Schule in Breitenbach begegnet: «Jetzt kommen seine Söhne alleine.»

Diese tragen wie die meisten der Anwesenden weisse Shirts mit einem Foto von Alican S. Céline S. verteilt diese an Anwesende, ebenso wie Kerzen und Rosen – auch einer anwesenden Polizistin, die diese an ihrer Uniform befestigt.

«Seinen Druck will keiner haben», sagt ein Schulfreund über die erdrückende Situation des ältesten Sohns. Dieser sei habe seit dem Tod seines Vaters die Verantwortung für seine Mutter und seinen jüngeren Bruder da zu sein.

DIe Trauernden weisse Kleider und rote Rosen Juri Junkov

«Er will stark sein und seine Trauer nicht zeigen - das ist sehr hart», meint der Schüler, der den Getöteten schon lange kenne. Er habe den Freunden seiner Söhne immer frische Brötchen geholt: «Er war der liebste Mensch der Welt.» Sie alle seien aus Respekt für Alican S. und seine Familie hier.

«Wir stemmen uns gegen das Vergessen von Alican und gegen dieses Verbrechen, das wir nicht so hinnehmen können», sagt der Sp-Nationalrat und Bekannter des Opfers Mustafa Atici in einer kurzen Ansprache. Dass sich Taxifahrer bei ihrer Arbeit nicht sicher fühlen, sei kein Zustand.