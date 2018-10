Joel Thüring, SVP-Grossrat, Pro

Die Läden in Basel leiden schon genug. Deshalb sollte man ihnen die gleichen Chancen geben wie den Geschäften im Umland. Ob Weil am Rhein, Oberwil oder Saint-Louis: Überall dürfen die Läden länger offen haben als in Basel. Damit benachteiligen wir den schon arg gebeutelten Detailhandel unnötig. Bei der Abstimmung zur Anpassung der Öffnungszeiten am Samstag geht es deshalb darum, dem hiesigen Gewerbe gleich lange Spiesse zu gewähren. Die moderate Anpassung soll ein weiteres Puzzleteil zur Attraktivitätssteigerung unserer Stadt sein und für den Detailhandel eine Verbesserung bringen. Dieser Detailhandel steht vor grossen Herausforderungen. Die jüngsten Zahlen sind erschreckend. Gerade das Herbstgeschäft im «Non-Food-Bereich», also zum Beispiel bei Kleidern, ist angesichts des langen Sommers inexistent. Die Folge sind weitere Umsatzeinbussen.

Dazu kommt, dass immer mehr Leute im Internet oder im grenznahen Ausland einkaufen und dadurch Arbeitsplätze im hiesigen Detailhandel verschwinden. Dabei sind diese Betriebe Garanten dafür, dass im niederschwelligen Bereich Stellen existieren oder Teilzeitkräfte, häufig Mütter oder Alleinerziehende, eine Anstellung finden. Bricht der Umsatz weiter ein und müssen immer mehr Läden schliessen, gehen diese Stellen verloren. Deshalb müssten linke Parteien und Gewerkschaften für die Verlängerung sein. Längst geht es nämlich nicht mehr darum, dass neue Stellen geschaffen werden, sondern dass bestehende erhalten bleiben. Rentiert sich eine längere Ladenöffnung nicht, wird zudem kein Betrieb diesen geöffnet haben. Diese unternehmerische Freiheit sollten wir dem Gewerbe lassen. Kein Angestellter wird – es gilt weiterhin das Arbeitsgesetz – mehr arbeiten müssen als heute. Es ist auch in anderen Branchen völlig üblich, auch an einem Samstag oder zu Randzeiten zu arbeiten. Weshalb dies ausgerechnet im Detailhandel unmöglich sein soll, hat bis heute keine Gewerkschaftsvertretung plausibel erklären können. Zudem ist es für viele Arbeitnehmende attraktiv, sich für eine Schicht bis 20 Uhr zu melden. Moderne Arbeitszeitmodelle helfen gerade alleinstehenden Müttern oder Haushalten, welche auf beide Einkommen angewiesen sind, besser den Alltag zu meistern. Es ist falsch, dass diese Arbeitszeiten unbeliebt sind – das belegen auch Aussagen von Detailhändlern, welche am Bahnhof SBB einen Betrieb führen. Eine Verlängerung um zwei Stunden führt zudem dazu, dass unsere Stadt am Samstag belebter wird. Heute leeren sich die Läden gegen 17 Uhr.

Niemand geht kurz vor Ladenschluss in die Stadt, wenn er noch eine Hose kaufen möchte. Hat er länger und ungestresst Zeit für die Anprobe, macht er das viel eher und geht danach vielleicht auch noch in ein Restaurant. Damit wird die Innenstadt belebter und gerade auch die Gastronomie wird davon profitieren können. Wollen wir also Arbeitsplätze erhalten, unsere Stadt lebendig machen und für gleich lange Spiesse sorgen, müssen wir am 25. November Ja sagen.

Toya Krummenacher, Präsidentin Basler Gewerkschaftsbund und SP-Grosrätin, Kontra