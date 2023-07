Sommer-Event Strandspass am Basler Zschokke-Brunnen? Hier wird nach Limonade und Genuss gefischt Mit dem Projekt «Fountain Dip» von Schweiz Tourismus und Basel Tourismus in Zusammenarbeit mit dem Stadtraum Festival «Flâneur» gibt es freitags beim Basler Zschokke-Brunnen eine Volksbelustigung. Das Strandfeeling wird dazu gleich mitgeliefert.

Beim Zschokke-Brunnen kann neuerdings gefischt werden. Bild: Roland Schmid

Das Brunnenbaden gehört zu Basel wie das Badetuch auf den Liegestuhl am Strand. Strand-Charakter hat der Zschokke-Brunnen beim Kunstmuseum normalerweise aber eher weniger. Dennoch sorgen ab jetzt jeweils freitags eine italienische Band, eine kalte Limonade und die – zunehmend auffrischende – Brise des Winds für eine Atmosphäre wie in den Ferien am Meer. In etwa, zumindest.

Die Organisation Schweiz Tourismus startete kürzlich die nationale Kampagne «Summer in the city». Ein Teil davon ist nun das Projekt «Fountain Dip». Was wie ein leckere Sauce zum Gemüsetunken klingt, ist in Wirklichkeit vor allem das Eintauchen der eigenen Füsse ins Wasser von ausgewählten Brunnen in Städten der Schweiz.

Zum erfrischenden Brunnenwasser gibt es Unterhaltung. Dafür sorgt wiederum die kantonale Organisation Basel Tourismus in Zusammenarbeit mit dem Stadtraum Festival «Flâneur» von Stadtkonzept Basel. Während die Füsse jeden Tag eingetaucht werden können, kann die Unterhaltung aber nur jeden Freitag bis Ende August erlebt werden.

Musikalisch passend zum Wetter

Brunnen sind erfrischend, dennoch darf nicht in allen der Schweiz gebadet werden. Dass man sich in Basel in allen Brunnen abkühlen darf, ist daher umso bemerkenswerter. Nur macht das zurzeit aber am Freitagnachmittag kaum jemand. Denn nach den hitzigen vergangenen Tagen zeigt sich das Wetter doch wieder einmal von einer anderen, wechselhafteren Seite.

So auch gestern Freitag. Der Himmel ist bewölkt und lässt lediglich dumpfe Strahlen der Sonne durch blaue Lücken. Sogar ein paar Tropfen fallen an diesem Nachmittag. Da passt der Song «Ain’t No Sunshine» von Bill Withers und gespielt von Rocco Costa perfekt.

Rocco Costa sorgt am Freitag für musikalische Unterhaltung, während der Himmel weniger Freude macht. Bild: Roland Schmid

Zwischen den Liedern plätschert das Wasser des Brunnens leise im Hintergrund. «Wir haben diesen Brunnen ausgewählt, da er an einem guten Standort liegt», sagt Benjamin Koechlin, stellvertretender Geschäftsführer von StadtKonzeptBasel.

Ebenso sei der grosse Platz rund um den Brunnen bestens für zusätzliches Mobiliar und zur Aktivierung geeignet. Denn auf diesem Platz stehen aktuell und nicht von ungefähr drei der Stadtinseln des Flâneur-Projekts, ein blauer Citroën HG mit Snacks und Bar für hungrige und durstige Mäuler sowie eine Bühne.

Beim blauen Citroën HG gibt es Verpflegung für alle Besucherinnen und Besucher. Bild: Roland Schmid

Fischen im Zschokke-Brunnen

Der Zschokke-Brunnen soll an warmen Tagen nicht nur abkühlen, sondern auch unterhalten. Denn im Rahmen des «Dips» kann aus dem Brunnen gefischt werden. Wer mit der Angelrute umgehen kann, fischt zwar keinen Hecht aus dem Brunnen, dafür CD-grosse Scheiben, die als Gutschein dienen.

Die Frau fischt zwar keinen Hecht heraus, dafür mit ein bisschen Können einen Token, den sie gegen Limonade umtauschen kann. Bild: Roland Schmid

Diese «Token» können gegen ein Basler Läckerli und eine Limonade umgetauscht werden. Einige Touristinnen und Einheimische, die gerade Feierabend haben, nippen bereits an ihrer ersten Limonade. Aber auch die mussten – oder durften – sie selbst zubereiten. Den Sirup gibt’s im blauen Fahrzeug, das Wasser dazu kommt aus dem Brunnen. Schliesslich kommt in Basel aus jedem Brunnen Trinkwasser und auch das will von den Touristikern promotet werden.

Auch ein Rettungsschwimmring steht bereit. Bild: Roland Schmid

So verlockend das Angebot tönen mag, so wenig Leute fanden den Weg am Freitagnachmittag zum Brunnen. Nur die musikalische Unterhaltung lockte immer wieder einige Zaungäste an. Andere geniessen das Konzert auch von ihrem Balkon in der Nähe. Und hoffen, wie wohl auch die Touristiker, auf mehr Wetterglück an den kommenden Sommer-Freitagen.