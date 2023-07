Sommer Rheinbad Breite in Basel ist bald doppelt so gross: Der Erweiterungsbau öffnet am 1. August Neun Monate lang wurde das Rheinbad saniert und erweitert. Ab August hat es Platz für 80 zusätzliche Liegeplätze, mehr Duschen und Garderoben.

Bald gibt es mehr Platz im Rheinbad Breite. Bild: Ariel Huber

Die Fläche des Rheinbads Breite ist für Badegäste bald doppelt so gross. In den letzten Monaten wurde das Bad saniert und auf seine ursprüngliche Grösse erweitert. Am 1. August eröffnet der neu erstellte Teil, schreibt das Bau-und Verkehrsdepartement Basel-Stadt am Mittwoch.

1994 wurde das Rheinbad auf beinahe die Hälfte reduziert, weil die Besucherzahlen stark sanken. Seit einigen Jahren ist das Rheinschwimmen wieder sehr beliebt, weshalb der Verein Rheinbad Breite das Projekt «Vorwärts zur alten Grösse» startete. Der Grosse Rat stimmte dem Vorhaben der Sanierung und Erweiterung 2020 zu.

Neue Sauna mit Blick auf den Rhein

Die Sanierung des bestehenden Rheinbads mit Küche und Kiosk war zu Saisonbeginn abgeschlossen, bald soll auch der Erweiterungsbau offen stehen. Auf dem neuen Deck stehen dann 80 Liegeplätze sowie zusätzliche Duschen und Garderoben zur Verfügung. Die Sauna, die früher in einem Container an der Böschung untergebracht war, wurde abgerissen und wird künftig auf der neuen Plattform mit Blick auf den Rhein stehen.

Auf der unteren Ebene, auf der Höhe des Bermenweges, wurden weitere Aufenthaltsflächen geschaffen. Mit dem neu geschaffenen Platz sollen in Zukunft auch mehr Kurs-, Bewegungs- und Gesundheitsangebote im Rybadhüsli stattfinden, heisst es in der Mitteilung. (bz)