Im Gegensatz zu den öffentlichen Badis wird für das Basler Rheinbord trotz intensiver Nutzung seitens Kanton keine öffentliche Saisonbilanz gezogen. Klar aber ist: Die Saison 2019 gilt gemäss einer ersten Einschätzung der Basler Polizei gegenüber dem Vorjahr – trotz erneuter Hitzeperiode – als «ruhiger». Dies stützt der Basler Kantons- und Stadtentwickler Lukas Ott: «Wir stellen fest, dass die Konzentration auf das Rheinbord etwas abgenommen hat und die Bevölkerung ihre Freizeit auch an anderen öffentlichen Orten in der Stadt Basel verbringt.» Zudem gab es zwischendurch Regentage mit kühleren Temperaturen.

Das bedeutet allerdings nicht, dass es ruhig war. Das Rheinufer bleibt in den Sommermonaten die am intensivsten genutzte öffentliche Fläche der Stadt, insbesondere im Kleinbasel. Doch das soll sich ändern: Nicht nur wird ab 2020 definitiv eine neue Buvette die Grossbasler Seite auf Höhe des Letziturms bedienen, es sind auch Erweiterungen der bislang am intensivsten genutzten Zone im Kleinbasel geplant.

Massnahmen unter- und oberhalb der Spasszone

Insbesondere das Areal unterhalb der Dreirosenbrücke soll aufgewertet werden. «Ein übergeordneter Nutzungsplan der Uferabschnitte wird aktuell zwischen den Schweizerischen Rheinhäfen und der kantonalen Verwaltung erarbeitet», sagt Ott. «Auf dieser Grundlage können die weiteren Schritte vorgenommen werden.»