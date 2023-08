Sommerserie Bolzplatz-Champions: Sie sind die heimlichen Stars auf und neben dem Fussballplatz Sie stehen Wochenende für Wochenende auf oder neben einem Fussballplatz der Region: Unsere Heldinnen und Helden des Amateurfussballs. In einer Serie porträtieren wir acht spannende Persönlichkeiten, die sich mit Herzblut für den Sport engagieren, es aber kaum je ins Rampenlicht schaffen.

Bild: Roland Schmid

Seline Röthlisberger ist Spielerin beim 1.-Liga-Team des Frauenfussballvereins Basel. Doch nicht nur. Sie baute den Verein neu auf und übernahm nach dem ersten Vereinsjahr das Präsidium. Die 31-Jährige kann als Vorbild für viele junge Frauen und Mädchen angesehen werden.

Sie selbst sieht sich aber nicht als Vorbild, zumindest nicht auf dem Platz. Klar übernehme sie gerne als Fussballerin eine Vorbildfunktion, sagt sie, aber: «Ich sehe mich eher als Vorbild wegen dem, was ich mit dem Verein bisher erreicht habe.»

Bild: Roland Schmid

Wie alle Kreativen haben auch die Kochs eine Inspirationsquelle, ein Ideal, dem sie sich annähern. Und wie so oft entspringt es einer lebhaften Erinnerung aus der Kindheit: «Meine Mutter macht die besten Pommes», sagt Fabian Koch. Kati Koch nickt anerkennend, neidlos. «Die sind wirklich knusprig.»

Wie lange sie für den FC Diegten-Eptingen noch an der Fritteuse stehen, wissen sie nicht. Aber ein Transfer ist weder geplant noch gewünscht. Anders kann sich Fabian Koch seine Wochenenden nicht vorstellen: «Sonst würden wir einfach nur zu Hause sitzen.» Sie sind gerne hier, wo zwar nicht die Mannschaft, dafür aber ihre Verpflegung in der höchsten Liga spielt. Und wo man das die beiden auch wissen lässt.

Bild: Roland Schmid

Bei anderen Klubs wollen Kinder auf dem Fussballfeld spielen. Beim FC Arlesheim auch, aber nicht nur. Viele wollen in Arlesheim Schiedsrichterin oder Schiedsrichter werden. Die grosse Nachfrage verdankt der Klub nicht zuletzt Kevin Vidal.

Der 22-jährige Basler ist beim FC Arlesheim Verantwortlicher für die Unparteiischen, er pfeift 3. Liga-Spiele in der Nordwestschweiz und assistiert in der 2. Liga interregional. Nebenbei studiert er Deutsch und Geschichte an der Universität Basel.