Sonderausstellung 50 Schätze aus einer riesigen Sammlung Das Lörracher Dreiländermuseum zeigt herausragende Werke, die sonst im Depot schlummern – darunter sind Werke berühmter Expressionistinnen und Expressionisten wie Paula Modersohn-Becker, Gabriele Münter und Hermann Scherer.

Die Sammlung des Lörracher Dreiländermuseums (DLM) besteht aus über 50’000 Objekten. Um ihren Reichtum zu zeigen, sind derzeit 50 davon in der Ausstellung «Schätze» zu sehen. Darunter befinden sich so bedeutende Werke wie das farbenprächtige Porträt, das Hermann Scherer 1925 von seinem Künstlerkollegen Otto Staiger angefertigt hat.

Scherer stammt aus Rümmingen bei Lörrach, hat seine künstlerische Karriere aber in der Schweiz gemacht. Er starb schon früh im Alter von 34 Jahren. Derzeit ist eine eindrückliche Ausstellung zu ihm im Basler Kunstmuseum zu sehen. Ein weiteres Highlight von «Schätze» ist ein Porträt von Margret Umbach, welches die neben Paula Modersohn- Becker bedeutendste expressionistische deutsche Künstlerin Gabriele Münter 1932 gemalt hat. Zu Münter läuft derzeit eine grosse Ausstellung im Berner Zentrum Paul Klee.

Renommierter Kunstexperte, Sammler und Kurator

Margret Umbach war ebenfalls Künstlerin und hat nach dem Zweiten Weltkrieg in Lörrach gelebt. Durch ihren zweiten Ehemann Richard Vogts erhielt das DLM eine umfangreiche Sammlung von über 200 expressionistischen Werken. In erster Ehe war sie mit dem renommierten jüdischen Kunstexperten, Sammler der Avantgarde und Kurator des Düsseldorfer Kunstmuseums Walter Cohen verheiratet, der 1942 im Konzentrationslager Dachau starb. (siehe Text unten).

«Das Porträt von Umbach wurde in Köln bei einer Münter-Ausstellung als Werbung in der ganzen Stadt aufgehängt», erzählt Museumsleiter Markus Moehring. Mit 1400 Quadratmetern für die Dauerausstellung über die Geschichte des Dreilands und 400 Quadratmetern für Sonderausstellungen ist der Platz beschränkt, um Objekte, die in drei Depots schlummern, ans Licht zu holen. Bald wird die Sammlung besser zugänglich sein. Im Herbst kann das DLM ein neues, 2800 Quadratmeter grosses Depot beziehen, das für rund sechs Millionen Euro im Stadtteil Brombach entsteht.

Behinderte arbeiten künstlerisch

Seit acht Jahren dürfen im Rahmen des Projekts «Inspirationen» einmal im Jahr 60 jugendliche und erwachsene Behinderte ins Depot, um selber künstlerisch zu einem Museumsobjekt arbeiten zu können. «Da ist immer eine super Stimmung», kommentiert Moehring. Zwölf von ihnen ausgewählte Werke sind in der aktuellen Ausstellung «Schätze» zu sehen.

Diese ist sehr breit aufgestellt: Da gibt es einen Gipsabdruck einer Statue des alemannischen Dichters Johann Peter Hebel, dessen Original aus Bronze ursprünglich im Zweiten Weltkrieg eingeschmolzen werden sollte, Fernschreiber einer Textilfabrik oder ein Porträt des Schweizer Textilindustriellen Niklaus Küpfer, dessen Vater in Lörrach KBC gegründet hatte. Neben dem undatierten Ölbild «Heidehaus» von Modersohn-Becker wird auch eine Wiege aus dem 16. Jahrhundert und ein aus Holz geschnitzter Engel aus Beuggen (1280–1320) gezeigt.

Das Museum hat drei Schwerpunkte

Drei Schwerpunkte hat das Museum: Neben südbadischer Kunst und Literatur zu Hebel widmet es sich der trinationalen Geschichte am Oberrhein. «Es hat damit in Europa ein Alleinstellungsmerkmal», sagt Moehring und fährt fort: «Es gibt kein Museum, das die Sichtweise von drei Ländern einbringt.» So landen zum Beispiel Objekte zur deutschen Herrschaft im Elsass von 1871 bis 1918 in Lörrach, weil sie im Elsass nicht gesammelt werden. Auch aus Basel fanden schon Ausstellungsstücke den Weg nach Lörrach.

Als ein Museum in Belfort für eine Ausstellung zum Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 einen deutschen Partner suchte, hat es ausser in Lörrach niemanden gefunden. Für Moehring ist es typisch, dass in Deutschland das 150-jährige Jubiläum der Gründung des deutschen Nationalstaats niemanden interessiert hat – 1871 rief Bismarck im Spiegelsaal von Versailles das Deutsche Reich aus.

Koordinator von Netzwerken

Neben einem grenzübergreifenden Netzwerk, das ab Herbst Ausstellungen zum Thema Rhein zeigen wird, koordiniert das DLM ein Netzwerk der Geschichtsvereine und kümmert sich um das Interreg-Projekt Dreiländersammlung, deren überregionale Bedeutung 30 Partner herausstellen sollen. Vom Budget von 2 Millionen Euro gehen 1,74 Millionen Euro für die grenzübergreifende Arbeit und das neue Depot nach Lörrach.

War das Museum 1932 ein reines Heimatmuseum, zog es 1978 in das jetzige Gebäude und erhielt den Namen Museum am Burghof, was regelmässig zu Verwechslungen mit dem Kulturzentrum Burghof führte. Seit 2012 heisst es nun Dreiländermuseum. «Jetzt wird es nicht mehr verwechselt», freut sich Moehring.

Regelmässig veröffentlicht das DLM im Rahmen der «Lörracher Hefte» gut gemachte Publikationen zu seinen Ausstellungen. 2021 würdigte das Land Baden-Württemberg seine Arbeit mit dem Lotto-Museumspreis, mit 20’000 Euro der höchst dotierte Deutschlands.