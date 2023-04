Sonntagspresse Coronakredite, neue UBS-Leitung und Zuwanderung 1,1 Milliarden Franken wird der Bund voraussichtlich für nicht zurückbezahlte Corona-Kredite aufwenden müssen, Sergio Ermotti fällt bei der UBS wichtige Personalentscheide und das Gastgewerbe ist wegen des Fachkräftemangels auf die Zuwanderung angewiesen – die News der Sonntagspresse.

Bundesrat Ueli Maurer rechnete bei den Coronakrediten mit Kosten im Millionenbereich für die Bundeskasse. Archivbild: Alessandro Della Valle/Keystone

Schnell und unbürokratisch mit einem Kredit die Firma retten. Das war die Idee hinter den Coronakrediten, welche Bundesrat Ueli Maurer zu Beginn der Covid-19-Pandemie im Frühjahr 2020 aufgleiste. Der Bund agierte als Gläubiger, insgesamt wurden 137’000 zinslose Kredite mit einem Gesamtvolumen von 17 Milliarden Franken vergeben.

Die «Sonntags-Zeitung» hat nun eine erste Zwischenbilanz gezogen und kam zum Schluss, dass diese Kredite bis jetzt die Steuerzahler rund 1,1 Milliarden Franken gekostet haben. Laut «Sonntags-Zeitung» dürfte dieser Betrag aber noch einiges höher werden. Viele dieser Kredite sind noch nicht am Ende ihrer Laufzeit, und die Schweiz verzeichnet im Moment eine hohe Zahl an Konkursen.

Klar war bereits 2020, dass nicht alle Kredite zurückbezahlt werden können, Maurer rechnete damals damit, dass maximal 10 Prozent der Kredite nicht zurückbezahlt würden. Damals bezeichnete Finanzminister Mauer dies als defensive Schätzung, da normalerweise lediglich 1,5 Prozent der Schuldner ihre Kredite nicht zurückbezahlen. Ein paar Millionen werde dies schon kosten, aber das Gesamtpaket stimme, so Maurer im Jahr 2020.

Ermotti stellt die Weichen für die Zukunft

Sergio Ermotti stellt sein Team zusammen. Archivbild: Stefan Wermuth/Bloomberg

Nach der Übernahme der Credit Suisse durch die UBS sind noch viele Fragen offen. Insbesondere, wie die Bank in Zukunft gegliedert sein wird und wer für welche Bereiche zuständig ist. Die «NZZ am Sonntag» hat in Erfahrung gebracht, wie die Führungsriege der UBS unter Sergio Ermotti aussehen wird.

Der neue UBS-CEO soll den Informationen der NZZ am Sonntag nach viele ehemalige Weggefährten für die Topposten vorsehen. So soll beispielsweise Tom Naratil die Integration leiten und als Finanzchef walten. Naratil ist ein UBS-Urgestein und war bis im Juli 2022 bei der Bank tätig. Die Trennung vor knapp einem Jahr sei jedoch wegen Differenzen mit dem damaligen UBS-Chef Ralph Hamers erfolgt.

Die «NZZ am Sonntag» will auch in Erfahrung gebracht haben, dass eine Ausgliederung des Schweizer Teils der CS für die UBS eine Option sei. In den ersten Tagen und Wochen nach der CS-Übernahme galt bei der UBS eine solche Ausgliederung noch als ausgeschlossen. Mittlerweile arbeite man aber an allen möglichen Optionen. Auch weil ein grosser Druck seitens Politik und Öffentlichkeit da sei, ein solches Szenario voranzutreiben. Als Chef käme der jetzige CS-Schweiz-Chef André Helfenstein infrage.

Fachkräftemangel und sinkende Zuwanderung setzen Gastrobranche zu

In der Hotellerie fehlen momentan die Arbeitskräfte. Symbolbild: Severin Bigler

Die Covid-19-Pandemie setzte dem Gastgewerbe schwer zu. Neben geschlossenen Betrieben und ausbleibenden Gästen fehlte es später an Personal. Dies ist nach wie vor der Fall, wie der «Sonntags-Blick» aufzeigt. Denn der allgemeine Fachkräftemangel spürt auch die Gastroindustrie und eine sinkende Zuwanderung könnte das Problem weiter verschärfen.

Am Beispiel vom Hotel Kettenbrücke in Aarau macht der «Sonntags-Blick» die Problematik fest. Die Chefin Theresia Sokoll des Betriebs sagt etwa, dass sie allein in der Schweiz nicht genügend Personen findet, um alle offenen Stellen zu besetzen. Und das Hotel Kettenbrücke ist kein Einzelfall: Laut Gastrosuisse sind über 60 Prozent der Hotels nicht mehr in der Lage, geeignetes Personal zu finden.

Diese Angestellten in den benachbarten Ländern zu rekrutieren, stellt sich laut «Sonntags-Blick» je länger, desto schwieriger dar. Der demografische Wandel führt dazu, dass es in Europa weniger Menschen im erwerbsfähigen Alter gibt. Im Moment sind dies laut «Sonntags-Blick» insgesamt 3 Millionen Arbeitskräfte weniger pro Jahr.