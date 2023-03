Sonntagspresse Europa, Missbrauch in der Kirche und grüne Landwirtschaft Der Krieg in der Ukraine führt zu einer neuen Sicht auf Europa, ein katholischer Pfarrer missbraucht über Jahre Frauen und der Bürgerinnenrat wünscht sich eine grünere Landwirtschaft – das sind die Themen der Sonntagspresse.

Presseschau der Sonntagszeitungen. Symbolbild: Ramona Geiger

Seitdem das Rahmenabkommen zwischen der Schweiz und der EU gescheitert ist, steht es nicht zum Besten um die Beziehung zwischen der Schweiz und Europa. Das Forschungsinstitut GfS Bern befragt seit 2015 jeweils im Frühling die Schweizer Bevölkerung zur Europapolitik. Die neusten Resultate zeigen, dass eine Mehrheit der Bevölkerung die bilateralen Verträge positiv sieht. Dies war zwar auch schon letztes Jahr so, der Wert ist aber von 53 auf 59 Prozent gestiegen, wie die «NZZ am Sonntag» schreibt.

60 Prozent der Befragten in der repräsentativen Umfrage sprechen sich für eine Beitritt zum EWR aus, das ist der höchste Wert seit dem Beginn der jährlichen Umfragen. 45 Prozent sehen ein Freihandelsabkommen als den richtigen Weg, die Beziehung zwischen der Schweiz und der EU zu normalisieren. Das sind rund 20 Prozent weniger als letztes Jahr.

Interessant ist der Shift darum, weil die befragen Personen das Verhältnis zwischen der Schweiz und dem grössten Handelspartner, also der EU nicht mehr hauptsächlich unter ökonomischen Gesichtspunkten betrachteten, sondern die Stärkung des Friedens innerhalb Europas mit dem Krieg in der Ukraine viel mehr in den Fokus gerät.

Ökonomische Fragen spielen aber nach wie vor ein Rolle und die Bilateralen werden nicht ausschliesslich positiv gesehen. So sieht eine Mehrheit der Befragten (58 Prozent) etwa, dass die Zuwanderung aus Europa die Löhne nach unten drücke und auch die Miet- und Immobilien Preise durch die Zuwanderung ansteigen (56 Prozent Zustimmung).

Prister missbrauchte jahrelang Frauen - Kirche schützte ihn

Die «Sonntagszeitung» rollt einen Fall eines Priesters auf, der ab 1945 über Jahre hinweg Frauen missbrauchte und zum Teil mit ihnen auch Kinder zeugte. Trotz des Zölibats soll der katholische Geistliche mindesten sechs Kinder gezeugt haben. Gerichtsakten und bischöfliche Briefe zeigen laut der «Sonntagszeitung» auf, wie die Kirche den Pfarrer deckte.

Neben der Recherche der Sonntagszeitung erscheint ein Dokumentarfilm von Miklós Gimes über den Fall. Darin kommen die Opfer des Pfarrers sowie auch ihre Kinder zu Wort. Die Rede ist von «Banknoten in Couverts für Abtreibungen, von Einsamkeit, Lügen und Ohnmacht». Der Fall stehe auch exemplarisch für den Umgang der katholischen Kirche mit Missbrauchsvorwürfen: Beschuldigte Priester werden gedeckt und versetzt.

Streit um grüne Landwirtschaft

Eine Koalition aus Grünen, SP und GLP versuchte während der letzten Session die Weichen Richtung nachhaltigere Landwirtschaft zu stellen. Dieser Zusammenschluss biss sich aber an der starken Bauernlobby, namentlich dem Bauernverband unter dem Nationalrat Markus Ritter (Mitte SG), die Zähne aus.

Der Ärger bei Jürg Grossen, Präsident der GLP ist dementsprechend gross. Er ist Überzeugt, dass ein Umbau der Landwirtschaft dem Willen der Bevölkerung entspricht, wie der «Sonntagsblick» schreibt. Der Bund hat einen Bürgerinnenrat zur Ernährungspolitik eingesetzt. Die Vorstösse der Klimaallianz waren Vorschläge aus diesem Bürgerinnenrat.

Der Bürgerinnenrat setzte sich aus 80 Personen zusammen, die zufällig aus der Wohnbevölkerung ausgewählt wurden. Die Idee dahinter ist, dass auch die Konsumentinnen und Konsumenten mitbestimmen dürfen. Bereits bei der Einsetzung des Rates, kritisierten Mitglieder des Parlaments diesen Rat. Markus Ritter vom Bauernverband sieht für dieses Gremium keinerlei Demokratische Legitimation.