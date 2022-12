SONNTAGSVERKAUF Pflege-Sets und Gadgets – Basler Weihnachtsshopper mögen es kurz und bündig Eine Woche vor Weihnachten freut sich der Basler Detailhandel über eine passable Frequenz an Einkaufenden. Weihnachtsstimmung will am zweiten verkaufsoffenen Sonntag aber nicht so richtig aufkommen. Hat der Sonntagsverkauf ausgedient?

Geschenksets boomen am zweiten verkaufsoffenen Sonntag Juri Junkov

Neu ist sie nicht, die Kritik an den beiden verkaufsoffenen Sonntagen in der Basler Innerstadt. Und auch nicht ganz stimmig die Einwände derer, die die sonntägliche Möglichkeit für letzte Weihnachtseinkäufe nichtsdestotrotz nutzen. Dennoch steht sie auch am zweiten verkaufsoffenen Sonntag auffällig oft im Raum, die Sinnfrage: «Unnötig», findet Noel Thommen, der am Bankverein mit Destination Weihnachtsmarkt aussteigt, den Sonntagsverkauf. Sechs Tage Einkaufen müssten doch reichen, findet seine Freundin.

«Heute arbeiten mehrheitlich Frauen», sagt Sheila Herzig aus Winterthur, die nur «ausnahmsweise» am Sonntagsverkauf sei. «Kaufen, kaufen, kaufen», kommentiert eine Baslerin, die selbst im Detailhandel tätig ist und für den Zusatz-Einsatz nicht viel Begeisterung aufbringt. «Höchstens praktisch» findet ein mit Geschenkpapier beladener junger Basler den zum Weihnachtsevent stilisierten, goldenen Sonntag.

Beliebt: Bade-Kugeln von Lush Juri Junkov

Gezielt und mit wenig Zeitressourcen

Weihnachtsstimmung mag nicht so richtig aufkommen, was auch an den tiefen Temperaturen liegt: Zwar zieht es Etliche in die Läden zum Aufwärmen – Flanieren und Verweilen mögen die wenigsten. Gezielt und mit wenig Zeitressourcen begibt sich die Mehrheit auf einen Geschenkmarathon. Am Spalenberg ist es ebenfalls ruhiger als erwartet. «Nicht so der Hit, die Stimmung», findet ein Kunde vom Wanner-Weihnachtsgeschäft.

Der Elsässer William Dubois wirkt unbeeindruckt vom stressigen Treiben: «Wir geniessen die Zeit als Familie», sagt er – gekauft hat er nichts. Anders Rolf Borer, der sämtliche Weihnachtseinkäufe jedes Jahr an den Sonntagen erledige.

Verhaltenes Kaufverhalten

Verhaltene Kauffreude stellt Kerstin Pfauer vom Schmuckgeschäft Fossil fest: «Viele lassen sich inspirieren und kommen dann Tage später wieder.» Die Stadt sei zwar belebt, dennoch sei viel weniger los als in den Jahren vor Corona, räumt Pfauer ein. Für das veränderte Kaufverhalten seien Energiekrise und Inflation verantwortlich, spekuliert sie.

Die Kauf-Euphorie unmittelbar nach Corona flache zunehmend ab, sagt eine Verkäuferin bei Betty Bossi. «Viele arbeiten weiterhin im Homeoffice und kommen dank der flexibleren Arbeitszeiten auch unter der Woche mehr einkaufen», sagt der Geschäftsleiter von Stadt Konzept Basel Matthias Böhm. Der Konsum balle sich jedoch nicht mehr an wie zuvor an den Wochenenden, sagt er. Dennoch sei man mit den beiden vorweihnächtlichen Sonntagen zufrieden: «Die Frequenz stimmt».

Zudem kommt die Tatsache, dass der Heiligabend auf einen Samstag fällt, einigen Geschäftstreibenden entgegen. «Vor Samstag bleibt vielen keine Zeit mehr zum Shoppen», sagt eine Verkäuferin bei Douglas. Viel Zeit nehmen sich die Weihnachtsshopper ob last minute oder nach Plan ohnehin nicht. «Eine Stunde musste reichen», meint ein Elternpaar, das zwei Säcke Apple-Gadgets für den Nachwuchs schleppt.

Auto-Luxusmarke und Geschenk-Set-Boom

«Sehr dankbar», sei man über den zusätzlichen Tag zum Einkaufen, meint die Baslerin keuchend, bevor beide in Richtung Bankverein ziehen. Auch in der Wahl der Geschenke kennt die Kreativität Grenzen: «Unsere Geschenksets boomen – die Kunden mögen es praktisch und fixfertig», sagt Melanie Herzig von Rituals. Bei Lush füllen die abgepackten Päckchen mehr als die Hälfte der Ladenfläche. «Die Leute setzen andere Prioritäten. Kaufen ist komplizierter geworden», meint die Store-Managerin.

Ansturm bei Auto-Edelmarke Genesis inmitten der freien Strasse Juri Junkov

Vor dem Showroom der Hyundai-Edelmarke Genesis bleiben einige verdutzt stehen. Drinnen steigt ein strahlender Junge in eines der beiden elektronisch betriebenen GV 60 ein. «Wir haben heute schon Probefahrten vereinbart», meint Store-Managerin Eilein Hartmann. Die Innenstadt ist im Wandel. Und der Sonntagsverkauf ebenfalls.