Soziale Projekte Basel-Stadt bewilligt erste Tranche für Entwicklungszusammenarbeit Der Kanton Basel-Stadt gibt jährlich zwei Millionen Franken für die Entwicklungszusammenarbeit aus. Der Regierungsrat hat nun 16 Projekte ausgewählt, welcher er mit insgesamt 552'000 Franken unterstützt.

Zum Beispiel in Uganda unterstützt Basel-Stadt ein Projekt. Symbolbild

Mit Beträgen zwischen 14'000 und 60'000 Franken unterstützt der Kanton Basel-Stadt 16 verschiedenen Projekte in Europa, Asien, Afrika, sowie Mittel- und Südamerika. Die unterstützten Organisationen sind unter anderem in der Bildung, Gesundheit, Landwirtschaft und im Veterinärwesen tätig. In dieser ersten Tranche schüttet der Kanton insgesamt 552'000 Franken aus, wie der Regierungsrat in einer Medienmitteilung schreibt.

Pro Jahr unterstütz der Kanton Basel-Stadt insgesamt Projekte für zwei Millionen Franken. Bei der Auswahl wird die Regierung von der Kommission für Entwicklungszusammenarbeit unterstützt, welche Projekte vorschlägt. Der Regierungsrat wählt dann aus diesen Vorschlägen geeignete Projekte aus und unterstützt diese finanziell.