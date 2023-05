SP Basel-Stadt Nach dem Rücktritt von Jessica Brandenburger: Lisa Mathys wird zur alleinigen Präsidentin gewählt Neben Mathys wurden die beiden Vizepräsidenten Stefan Wittlin und Marcel Colomb als Vizepräsidenten ebenfalls bestätigt.

Grossrätin Lisa Mathys wurde einstimmig zur Präsidentin der SP Basel-Stadt gewählt. Bild: Roland Schmid

An der gestrigen Jahresversammlung der SP Basel-Stadt ist Lisa Mathys einstimmig zur alleinigen Präsidentin gewählt worden. Bislang führte sie die Partei zusammen mit Grossrätin Jessica Brandenburger. Letztere hat Anfang Mai bekannt gegeben, das Co-Präsidium abzugeben.

Brandenburger begründete ihren Rücktritt als Co-Präsidentin mit ihrer Beziehung mit Balz Herter. Er ist Ständeratskandidat der Mitte und somit Konkurrent der Amtsinhaberin Eva Herzog von der SP. Brandenburger war auch als Teil der Wahlkampfleitung für die SP und damit auch für Herzog vorgesehen. Man habe jedoch innerhalb der Wahlleitung der SP entschieden, dass sie das nicht weiterverfolge, sagte Brandenburger in einem Interview mit der bz.

Die Basler SP würdigt Brandenburger der Medienmitteilung. Sie habe neben ihrer grossen Arbeit in Gremien wie der Wahlleitung, dem Parteirat der SP Schweiz und diversen Abstimmungskomitee eine grössere Statutenrevision mitverantwortet. Dabei sei unter anderem die gesellschaftliche Vielfalt in Hinblick auf Geschlecht und Kultur in den Regelwerken der SP Basel-Stadt verankert worden.

Die beiden Vizepräsidenten Stefan Wittlin und Marcel Colomb wurden als Vizepräsidenten ebenfalls wiedergewählt, wie die Partei weiter mitteilt.