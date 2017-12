Weihnachtszeit ist Bettelzeit. Aktuell sind in Basel auffallend viele Personen unterwegs, die auf die Spendenfreudigkeit der Passanten hoffen. Besonders beliebt: Das Musizieren im Tram. «Wir verzeichnen insbesondere jeweils in der kälteren Jahreszeit mehrheitlich Musizierende in den Fahrzeugen, welche die Fahrgäste anschliessend um Geld bitten», sagt BVB-Sprecher Benjamin Schmid. Musizieren alleine sei grundsätzlich nicht verboten, Betteln jedoch schon. Fahrgäste haben die Möglichkeit, das Personal auf solche Fälle aufmerksam zu machen. Der Chauffeur kann dann eine Durchsage abspielen, in welcher die Fahrgäste gebeten werden, den musizierenden Personen kein Geld zu geben. «Gleichzeitig kann via Leitstelle auch die Polizei avisiert werden, wobei die betroffenen Personen bis zum Eintreffen meist bereits wieder weg sind», sagt Schmid.

Auch im öffentlichen Raum ist klar: «Mit Busse wird bestraft, wer bettelt oder andere Personen zum Betteln schickt», besagt Paragraf 11 des Übertretungsstrafgesetzes. Dieses wird derzeit generalüberholt. In ihrer Vernehmlassungsantwort schlagen SP und Grüne nun vor, das Bettelverbot zu streichen. «Betteln kann schon aus ethischen Gründen nie eine Straftat sein», schreibt die SP. «Wir wehren uns gegen eine Kriminalisierung des Bettelns.» Der Verdacht der SP: Mit dem Übertretungsstrafgesetz wird Sozialpolitik betrieben.