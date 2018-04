Aadie – bis in 25 Joor

Und Reden? Von denen gab es im öffentlichen Teil keine. Regierunspräsidentin Elisabeth Ackermann schwärmte fürs Fernsehen SRF vom Anlass und dem Basler Auftritt, ehe sie auf dem Richtplatz des Böögg eine Fackel überreicht bekam, um den Scheiterhaufen in Brand zu setzen.

So endete das Sächsilüüte, pardon: Säggsilytte, versöhnlicher als das letzte, erste Mal, als Basel in Zürich zu Gast war. Und das war es dann auch, für eine lange Zeit. Denn der nächste und dritte Versuch für eine schnellere Böögg-Explosion mit Basler Beteiligung wird erst wieder in 25 Jahren stattfinden.