2. Alkoholausschank

Gemessen am Parolenspiegel sieht die Ausgangslage bei der zweiten kantonalen Vorlage zum Gastgewerbegesetz komplett anders aus: Entschieden wird über eine Lockerung beim Alkoholausschank in Jugendzentren. Unterstützt wird die Vorlage von links bis rechts. Könnten junge Menschen unter Aufsicht von Erwachsenen Alkohol konsumieren, unterstütze dies ein gesundes Verhältnis zum Alkoholkonsum, argumentiert die SP. Ein Abgleiten in ein Suchtverhalten sei besser zu verhindern, als wenn die Jugendlichen im Geheimen und alleine Alkohol konsumieren. Ausserhalb von Jugendzentren fehle die soziale Kontrolle, findet auch die LDP.

Einzig die beiden Parteien mit einem christlichen Hintergrund wehren sich gegen die Vorlage. «Die meist unter 16-jährigen Besucher von Jugendzentren sollten weiterhin einen Ort der Freizeit ohne Gruppendruck und Möglichkeit zum Alkoholkonsum erleben», begründet die EVP ihre Ablehnung. Auch der CVP geht die Vorlage zu weit. Sie setzt sich vielmehr für den Vorschlag der Regierung mit Ausnahmeregeln ein. Angesichts der Mehrheitsverhältnisse haben die Gegner aber einen schweren Stand. Das Geschäft dürfte klar angenommen werden.